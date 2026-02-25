El líder de la oposición pidió al presidente del Gobierno que en vez de desclasificar los documentos del 23F, desclasifique asuntos polémicos que afectan al Gobierno

Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles a Alberto Núñez Feijóo de «hacer política para ultras» después de que el líder del PP le instara a que en vez de desclasificar los documentos del 23F desclasifique asuntos polémicos, como algunos de corrupción, que afectan al actual Ejecutivo.

Sánchez y Feijóo han protagonizado un cara a cara en la sesión de control del pleno del Congreso, donde el presidente del PP ha instado al jefe del Gobierno a que su asuma su responsabilidad en una serie de casos.

Así, tras recordar que el Gobierno ha decidido desclasificar los papeles del 23F, ha acusado a Sánchez de presumir de limpieza «mientras le desborda la corrupción» y de tener transparencia «para todos», menos para él mismo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo interviene en la sesión de control celebrada este miércoles en el Congreso donde ha mantenido un tenso cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/Zipi Aragón

Feijóo pide a Sánchez «transparencia»

Le ha animado a que, ya que «ha apostado por la transparencia» desclasifique los presupuestos, las 184.000 viviendas que «dice que ha hecho y nadie sabe dónde están» o los documentos policiales «que le advierten que va a dar papeles a un millón de irregulares».

También tiene que desclasificar, ha agregado, que han ordenado llevar los materiales de las vías de Adamuz, los datos de los fijos-discontinuos, las causas del apagón o los viajes de su Falcon a Dominicana o de José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al inicio de la sesión de control celebrada este miércoles en el Congreso. EFE/Kiko Huesca

«Si sigue usted así, nos acabará intentando convencer de que el 23 F lo paró usted», ha afirmado el líder del PP, quien ha añadido que mientras que en esa jornada había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo él «pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente».

Cuando los populares lleguen al Gobierno, ha advertido, «no va a haber que esperar 45 años» sino que «no pasarán 45 días» desde el cambio de gobierno para saber «lo que ha hecho».

Sánchez asegura que se preocupa en que España siga avanzando

Ante esas palabras, Sánchez ha preguntado a Feijóo por qué le molesta que se desclasifiquen los documentos del 23F y qué problema hay para ello y ha ironizado con las preguntas que le formula en las sesiones de control instándole a «innovar un poquito» y señalando que lleva escritas sus intervenciones y se lo imagina ensayando ante el espejo su «sarta de mentiras, bulos e infamias».

Tras recalcar que su responsabilidad es seguir haciendo avanzar a España y pedir a Feijóo que reclame al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que aumente los salarios de los trabajadores, ha repetido la frase que pronunció en un acto del PSOE el pasado domingo en Ponferrada: «España va como nunca y ustedes mienten como siempre».

Sánchez ha contraatacado a las críticas de Feijóo pidiendo qué diga qué va a hacer ante la situación del expresidente valenciano Carlos Mazón o la de la sanidad en Madrid.

«En lo que ha quedado. En lugar de política para adultos, política para ultras», ha recalcado el presidente del Gobierno.