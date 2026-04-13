Santa Cruz invierte medio millón de euros en la modernización del pabellón Ana Bautista

La actuación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mejora de forma integral de las instalaciones del pabellón Ana Bautista, que acogen a clubes de gimnasia rítmica y actividades del programa Santa Cruz Entrena

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha finalizado la reforma integral del pabellón Ana Bautista, Esta actuación, adjudicada a la empresa Infraestructuras Deportivas Canarias S.L. por un importe total de 477.500 euros, responde al compromiso municipal con la mejora continua de las instalaciones deportivas del municipio.

Foto de familia reapertura Ana Bautista

Modernización integral

El proyecto ha supuesto una modernización completa del pabellón, incorporando mejoras clave como la renovación integral del sistema de iluminación, la sustitución del pavimento deportivo y la instalación de un nuevo sistema de agua caliente sanitaria mediante autotermia. Estas actuaciones permitirán ofrecer unas condiciones óptimas tanto para el entrenamiento como para la competición.

Por ello, este lunes por la tarde tuvo lugar la reapertura de dicha instalación, con la presencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, junto a la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, y la presidenta de la Federación Insular de Gimnasia de Tenerife, Ana Seco.

Bermúdez destacó que “esta actuación refleja la apuesta decidida del Ayuntamiento por dotar a nuestros deportistas de infraestructuras modernas, eficientes y seguras. Seguimos avanzando en la mejora de los espacios deportivos de la ciudad para fomentar la práctica deportiva en todos los niveles”.

Un referente

“El pabellón Ana Bautista no es una instalación cualquiera. Es un referente, especialmente para la gimnasia rítmica, una disciplina que ha encontrado aquí su casa durante muchos años, por eso, hoy, más allá de los detalles técnicos, estamos apostando por el desarrollo del talento local, y también por seguir atrayendo a deportistas y selecciones de primer nivel”, añadió Bermúdez.

Por su parte, la concejala de Deportes subrayó que “la renovación del pabellón Ana Bautista es una muestra más del esfuerzo que estamos realizando para actualizar nuestras instalaciones deportivas municipales, adaptándolas a las necesidades actuales de clubes, escuelas y usuarios”.

Cebrián explicó que “el pabellón acoge la actividad de diversos clubes de gimnasia rítmica del municipio, entre ellos Odisea, EVANGYM y Batistana, que desarrollan en estas instalaciones tanto sus entrenamientos como competiciones.”, a lo que añadió que “además se llevan a cabo actividades del programa municipal Santa Cruz Entrena, como gimnasia artística y el programa de madurez activa, dirigido a la promoción de la actividad física en población adulta”.

Avance para el distrito Centro

Por su parte, la concejala del distrito Centro, Purificación Dávila, puso en valor la importancia de esta actuación para el entorno más cercano, señalando que “la mejora del Pabellón Ana Bautista supone un avance significativo para el distrito Centro, ya que refuerza la calidad de las instalaciones deportivas a disposición de nuestros vecinos y vecinas. Este tipo de inversiones no solo fomentan la práctica deportiva, sino que también contribuyen a dinamizar la vida social y comunitaria del distrito”.

Durante la ejecución de las obras, ha sido necesario trasladar temporalmente la actividad de los clubes y de las escuelas municipales de gimnasia artística al Pabellón Paco Álvarez, garantizando en todo momento la continuidad de la práctica deportiva.

El pabellón Ana Bautista, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, fue construido en 1993 e inaugurado en 1996. Diseñado por los arquitectos Fernando Menis, Felipe Artengo Rufino y José María Rodríguez Pastrana, es conocido por su estructura de acero, hormigón y madera con una cubierta curva.