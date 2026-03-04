El delantero de la UD Las Palmas vuelve a marcar tras superar una larga lesión de rodilla y confía en las opciones de ascenso del equipo amarillo

Sandro Ramírez: «Cuando las cosas se complican, es cuando mejor compito» / UD Las Palmas

El delantero de la UD Las Palmas, Sandro Ramírez, ha manifestado este miércoles que la plantilla ha salido reforzada anímicamente tras la victoria por 0-3 del pasado domingo ante la Cultural y Deportiva Leonesa.

El jugador grancanario, autor del tercer tanto en el Reino de León, se mostró confiado de cara al último tercio de LaLiga Hypermotion, asegurando que cuando el campeonato se aprieta es cuando mejor compite.

Antes de atender las preguntas de los medios de comunicación, el atacante isleño quiso tener un sentido recuerdo para Agustín Vega del Toro, conocido como ‘Tino el Escachao’, un histórico colaborador del club cuyo fallecimiento se dio a conocer este martes.

El fin de una complicada lesión

El gol anotado el pasado fin de semana tuvo un sabor muy especial para Sandro. El delantero superó recientemente una grave lesión de rodilla que le mantuvo inactivo desde el pasado verano, logrando reaparecer hace apenas dos semanas en el encuentro frente al Castellón.

Durante su comparecencia, reconoció que llegó a dudar muchas veces de su recuperación tras sufrir una recaída en su proceso de rehabilitación. Lo peor de este largo trance, admitió, fue la incertidumbre de no saber cuándo volvería a estar disponible, viéndose obligado a dar un paso atrás y regresar al trabajo de gimnasio cuando su rodilla no respondía a los plazos marcados.

Ahora, ya recuperado, el futbolista afirma que solo se plantea disfrutar del día a día y recuperar las buenas sensaciones. De hecho, aseguró que ni siquiera le preocupa que su contrato con la entidad amarilla finalice el próximo 30 de junio, ya que su única prioridad es ayudar al equipo en todo lo que venga a partir de ahora.

La lucha por el ascenso directo

En cuanto a la situación deportiva del equipo, Sandro valoró de forma muy positiva el triunfo en León, ya que sirvió para poner fin a una preocupante racha de siete partidos consecutivos sin conocer la victoria.

El delantero recalcó que las dinámicas negativas se cambian con resultados contundentes y logrando dejar la portería a cero, un objetivo que llevaban semanas sin conseguir. Esta victoria no solo ha servido para reforzar la idea de juego del equipo, sino también para recortar la diferencia de puntos con los ansiados puestos de ascenso directo.

El grancanario recordó que hace tan solo una semana ese objetivo parecía inalcanzable, pero ahora el equipo vuelve a estar de lleno en la pelea en una segunda vuelta donde todo se aprieta.

Próximo reto en el Estadio de Gran Canaria

La Unión Deportiva tratará de dar continuidad a esta buena dinámica en el próximo compromiso liguero, que le medirá este domingo al Ceuta en el Estadio de Gran Canaria.

Sandro advirtió sobre la dificultad del rival, señalando que si están peleando por meterse en los puestos de promoción es porque están haciendo las cosas bien esta temporada.

No obstante, el atacante insistió en que lo más importante será que Las Palmas se centre en su propio juego, buscando ser protagonistas con la pelota para dominar el partido y hacer daño al conjunto caballa.