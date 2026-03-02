Consulta el horario del UD Las Palmas vs AD Ceuta CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J29 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

UD Las Palmas y AD Ceuta CF se enfrentan este domingo 8 de marzo a partir de las 13:00 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 29 de LaLiga Hypermotion.

UD Las Palmas vs AD Ceuta CF | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 0-3 en su visita a la Cultural Leonesa. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Ceuta se encuentra a mitad de tabla pero muy cerca de los puestos de playoff de ascenso. El equipo que tiene 44 puntos busca poder entrar en la zona de ascenso y poder optar por ascender a la máxima categoría del fútbol español por primera vez en su historia.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y AD Ceuta CF

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 6ª posición, con 45 puntos. Por su parte, la AD Ceuta CF ocupa la séptima posición. El conjunto ceutí se encuentra con 44 puntos, solamente uno menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y AD Ceuta CF

La Cultural Leonesa y la UD Las Palmas se han enfrentado solamente una vez y empataron 1-1. El equipo canario ha ganado su último partido y empatado los otros últimos 4 encuentros de sus últimos cinco partidos. Por su parte, el equipo ceutí llega al encuentro habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos y perdido los otros dos.

Minuto a minuto en directo de UD Las Palmas y AD Ceuta CF

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y AD Ceuta CF

Alineaciones de UD Las Palmas y AD Ceuta CF

