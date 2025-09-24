El mayor seguimiento por gerencias se produjo en la Atención Hospitalaria frente a la Atención Primaria, según el Gobierno canario

El Gobierno de Canarias ha informado este miércoles de que la huelga de médicos la secundaron 93 profesionales de los que 3.203 efectivos que podían seguirla, lo que supone el 2,9% del total. Por su parte, los convocantes han cifrado que el 50% de los profesionales han secundado el paro. La plantilla va a la huelga para que se publiquen las listas definitivas con las plazas adjudicadas por méritos antes de los exámenes.

Del seguimiento por categorías, el Ejecutivo destaca en un comunicado que de los 2.448 profesionales de Atención Hospitalaria que podían sumarse a la huelga, la secundaron 81; mientras que de los 755 profesionales de los centros de salud en igual situación, acudieron a la huelga un total de 12 profesionales.

Por tanto, el mayor seguimiento por gerencias se produjo en la Atención Hospitalaria frente a la Atención Primaria.

Los sindicatos convocantes, Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) y el Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas (SPMLP), exigen a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que el proceso de estabilización se haga de forma adecuada y rechazan el inicio de los exámenes hasta que se produzca el nombramiento de quienes ya han obtenido la estabilización vía adjudicación por concurso de méritos. Tras una reunión con el Director del Servicio Canario de Salud, los representantes de los trabajadores explican que el mensaje transmitido es que están trabajando en ello.