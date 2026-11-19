Dávila señaló que la menopausia “forma parte de la vida de millones de mujeres y es necesario hablar de ella con normalidad»

El director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), José Montelongo, participó este jueves en la apertura de la jornada ‘ Tenerife por la menopausia. Juntos para visibilizarla’, organizada por este organismo dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Consejería de Educación para la Prevención del Cabildo de Tenerife, en el marco de la Escuela Preventiva y su Itinerario Formativo Insular 2026.

Imagen cedida.

La inauguración de la jornada, celebrada en el Espacio Mutua Tinerfeña de La Laguna, contó con la presencia de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y del consejero de Educación para la Prevención del Cabildo de Tenerife, Juan Acosta.

La jornada, acreditada por la Comisión Canaria de Acreditación de la Formación Continuada de las profesiones sanitarias del SCS y el servicio de Perfeccionamiento del Profesorado de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, contó con la asistencia de profesionales y población en general interesados en actualizar y ampliar conocimientos sobre el abordaje integral de la menopausia, así como en visibilizar y desestigmatizar esta etapa vital femenina.

Conocer la menopausia

Durante su intervención, el director de la ESSSCAN, José Montelongo, destacó la importancia de hablar de la menopausia con naturalidad y de ofrecer a las mujeres información rigurosa sobre esta etapa. “Cada mujer vive esta transición a su manera, y los cambios que puede experimentar en el descanso o en el bienestar emocional deben recibir la atención adecuada”, afirmó.

Para Montelongo, jornadas como esta, en las que se reúnen profesionales de distintas especialidades, permiten responder a preguntas que forman parte de la vida cotidiana. “Conocer mejor esta etapa y escuchar a las mujeres que la viven es la mejor manera de responder a sus necesidades con respeto», señaló el director de la ESSSCAN, quien añadió que la Escuela seguirá contribuyendo desde la formación para que la atención sanitaria tenga en cuenta sus experiencias y sus decisiones.

Conocimiento científico

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se refirió a la importancia de abordar la menopausia con naturalidad y desde el conocimiento científico, prestando atención tanto a los cambios físicos como a las necesidades emocionales y sociales que pueden experimentar las mujeres durante esta etapa.

Dávila señaló que la menopausia “forma parte de la vida de millones de mujeres y es necesario hablar de ella con normalidad, escuchar sus experiencias y facilitar el acceso a información rigurosa que permita comprender mejor los cambios que se producen en esta etapa”. Asimismo, destacó la importancia del entorno familiar, social y laboral en el bienestar de las mujeres, así como la necesidad de favorecer espacios de información y diálogo sobre cuestiones que tradicionalmente han estado rodeadas de silencios y prejuicios.

Por su parte, el consejero delegado de Educación para la Prevención del Cabildo de Tenerife, Juan Acosta, indicó que “la menopausia es una cuestión de salud pública y de igualdad: hablamos de unos ocho millones de mujeres en España. Ninguna debe sentir vergüenza ni pedir permiso para ser atendida. Defendemos una atención basada en la evidencia, con tratamientos eficaces, hábitos saludables y apoyo psicológico, sin miedos heredados ni soluciones milagro. Y asumimos nuestra parte”.