La Copa de La Reina de Voleibol será del 22 al 25 de enero de 2026 y jugarán los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Iberdrola

Santa Cruz de Tenerife acogerá la Copa de la Reina de Voleibol / Imagen del Cabildo de Tenerife

La Copa de SM La Reina Iberdrola de Voleibol regresa a Tenerife después de ocho años, del 22 al 25 de enero de 2026. Los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Iberdrola competirán por suceder en el palmarés a Avarca de Menorca.

El Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz será la sede de la competición durante cuatro días, según ha informado el Cabildo de Tenerife en un comunicado.

La Copa de la Reina Iberdrola mantiene el formato de competición con ocho equipos que conocerán su hoja de ruta hacia el título tras el sorteo de emparejamientos.

El evento cuenta con la organización de la Real Federación Española de Voleibol. Además del apoyo de Iberdrola, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Santa Cruz, con la colaboración de la Federación Canaria de Voleibol.

Las entradas y abonos están disponibles desde el 5 de noviembre en la web oficial de venta.