El incidente del vertido en San Andrés, ya controlado, se debió a un atasco en la red provocado por residuos inadecuados

Santa Cruz de Tenerife actúa de forma inmediata ante un vertido puntual en San Andrés. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos y de la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa), intervino este martes ante un vertido puntual registrado en la zona de San Andrés, que alcanzó el barranco y la franja litoral.

Los equipos técnicos actuaron de inmediato para contener la salida de agua, retirar los residuos acumulados y restablecer el funcionamiento normal de la red, quedando la situación controlada y bajo supervisión.

Acumulación de residuos

Las primeras comprobaciones apuntan a que el origen del incidente fue un atasco en la red de saneamiento que se provocó por la acumulación de residuos que no deben arrojarse al alcantarillado, especialmente toallitas húmedas y grasas, que con el tiempo generan obstrucciones y colapsos puntuales.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, indicó que se activó el protocolo desde el primer momento para minimizar cualquier afección al entorno natural y garantizar la salubridad en la zona, mientras que el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, recordó la importancia de la colaboración ciudadana y de respetar la ordenanza que prohíbe el vertido de materiales que puedan provocar obstrucciones en la red.