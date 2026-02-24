El incidente del vertido en San Andrés, ya controlado, se debió a un atasco en la red provocado por residuos inadecuados
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos y de la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa), intervino este martes ante un vertido puntual registrado en la zona de San Andrés, que alcanzó el barranco y la franja litoral.
Los equipos técnicos actuaron de inmediato para contener la salida de agua, retirar los residuos acumulados y restablecer el funcionamiento normal de la red, quedando la situación controlada y bajo supervisión.
Acumulación de residuos
Las primeras comprobaciones apuntan a que el origen del incidente fue un atasco en la red de saneamiento que se provocó por la acumulación de residuos que no deben arrojarse al alcantarillado, especialmente toallitas húmedas y grasas, que con el tiempo generan obstrucciones y colapsos puntuales.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, indicó que se activó el protocolo desde el primer momento para minimizar cualquier afección al entorno natural y garantizar la salubridad en la zona, mientras que el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, recordó la importancia de la colaboración ciudadana y de respetar la ordenanza que prohíbe el vertido de materiales que puedan provocar obstrucciones en la red.