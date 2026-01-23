La Junta Local de Seguridad se reúne esta mañana para ultimar el operativo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife coordina el dispositivo de seguridad del Carnaval 2026. Lidia Lorenzo

Santa Cruz de Tenerife ha acogido este viernes, 23 de enero, a partir de las 08:30 horas, la reunión de la Junta Local de Seguridad con motivo de la celebración del Carnaval de Santa Cruz 2026. El encuentro se celebra en la sala García Sanabria del Ayuntamiento, con el objetivo de coordinar el dispositivo de seguridad y movilidad de una de las citas más multitudinarias del año.

Se incrementa el personal dedicado a la seguridad para garantizar el correcto desarrollo de los grandes eventos del carnaval, que contarán con actuaciones de artistas internacionales. Durante los días de mayor afluencia, la música se cortará a las 6:00 horas de la mañana, mientras que el resto de jornadas finalizará a las 5. La feria se mantendrá en la zona portuaria y dará comienzo el 5 de febrero.

La reunión está presidida por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y cuenta con la presencia del subdelegado del Gobierno en la provincia, Jesús Javier Plata Vera. En la convocatoria participan también la concejala de Seguridad, Gladis de León; el concejal de Fiestas, Javier Caraballero; y la concejala de Movilidad y Accesibilidad, Evelyn Alonso.

Medidas para garantizar seguridad

Asimismo, asisten representantes de las compañías Metrotenerife y Titsa, junto a mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Canaria y Policía Local, entre otros organismos implicados.

Durante la sesión se abordan las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, el correcto desarrollo de los actos carnavaleros y la movilidad durante las fechas clave de la fiesta.