La segunda edición de la iniciativa ‘Disfruta los distritos’ incluye una jornada dedicada al comercio, un mercadillo de las tradiciones y dos propuestas gastronómicas, entre otras actividades

Santa Cruz de Tenerife dinamiza la actividad económica de sus distritos con nuevas actividades.

Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo, pone en marcha la segunda edición de “Disfruta los distritos” con cuatro nuevas actividades que dinamizarán la actividad económica y comercial de todo el municipio.

Así lo comunicó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, durante el acto de presentación del proyecto quien explicó que “el pasado Plenilunio, celebrado en octubre, dio con éxito el pistoletazo de salido a una nueva edición de esta iniciativa”. Añadió que “el objetivo es fortalecer el tejido económico y comercial de la ciudad creando experiencias atractivas para la ciudadanía”.

En este sentido, Bermúdez señaló que “hasta el próximo 21 de diciembre se estarán desarrollando diferentes actividades en cada uno de nuestros distritos”. Añadió que “estos eventos atraerán a vecinos y visitantes a nuestras calles, lo que tendrá un impacto positivo en todos los establecimientos de comercio y restauración de Santa Cruz”.

El alcalde puso en valor el esfuerzo por reforzar al comercio de cercanía con este tipo de iniciativas, “vienen a demostrar que pensamos en Santa Cruz en su conjunto, en el comercio local y de cercanía como cimientos de nuestra economía, sin ellos, otras muchas actividades no podrían crecer y tirar del empleo y de la creación de riqueza como lo hacen en estos momentos”.

Actividades

De esta manera, tras la celebración de Plenilunio el primer fin de semana de octubre, “Disfruta en los distritos” retomará las actividades en los distritos a través de los eventos “El Día del Comercio en Ofra – Costa Sur”, el “Mercadillo de las Tradiciones de Anaga”, la “Ruta del Bocadillazo del distrito Suroeste” y la “Feria Gastronómica de Tapas y Vinos del distrito Salud – La Salle” y que tendrán lugar entre octubre y diciembre.

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, informó de que “tras el éxito de la anterior edición, repetimos formato y eventos que conforman Disfruta en los Distritos con iniciativas pensadas para toda la familia”, y añadió que “la primera cita arrancó con el Día del Comercio en el distrito Ofra – Costa Sur, que comenzó el 24 de octubre, y que concluirá con un evento en calle el sábado 22 de noviembre”.

Asimismo, Pérez explicó que “la iniciativa “Disfruta en los distritos” es un programa cuya primera edición tuvo lugar en el último cuatrimestre del 2024, con una gran aceptación entre el público y especialmente entre las empresas participantes”. Añadió que “solamente en los 4 distritos de la periferia, esto es, Suroeste, Ofra – Costa Sur, Salud – La Salle y Anaga participaron alrededor de 130 establecimientos, con una afluencia aproximada de 7.000 personas, y la valoración de las empresas fue muy alta, oscilando por programa entre un 7 y un 9 sobre 10”.

Las personas interesadas en ampliar información sobre la iniciativa “Disfruta en los distritos” pueden acceder a la página web www.santacruzescomercio.com.