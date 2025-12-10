Santa Cruz de Tenerife abre la inscripción de los concursos de coches, carrozas y disfraces del Carnaval

Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 13 de enero para los certámenes de coches y carrozas, mientras que para disfraces se extiende hasta el 27 de enero

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abierto el plazo de inscripción, hasta el 13 de enero, para el concurso de coches engalanados y carrozas del Carnaval 2026, que se celebrará el viernes 13 de febrero durante la Cabalgata. De la misma forma, ha abierto también el plazo de inscripción para el concurso de disfraces adultos e infantiles, cuyos interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 27 de enero inclusive.

Santa Cruz abre la inscripción de los concursos de coches, carrozas y disfraces del Carnaval

Los que se inscriban en los concursos de disfraces, tanto infantil como adulto, ya pueden presentar las solicitudes de participación, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, en el modelo normalizado, acompañado de un índice de la documentación que se aporta en el siguiente enlace.

En el caso del concurso de carrozas y de coches engalanados, las empresas estarán obligadas a presentar sus solicitudes acompañadas de la documentación requerida por sede electrónica y las personas físicas o autónomos podrán, a su elección, presentar las solicitudes en sede electrónica o registro físico de la organización, a través de la sede electrónica en este enlace.

La próxima edición del Carnaval comenzará el viernes 16 de enero con el acto de Inauguración, donde las candidatas a reinas de las tres categorías conocerán el orden de participación en sus respectivas galas.