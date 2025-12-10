ES NOTICIA

Directo
InicioCarnaval CanariasCarnaval de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife abre la inscripción de los concursos de coches, carrozas y disfraces del Carnaval

RTVC
RTVC

Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 13 de enero para los certámenes de coches y carrozas, mientras que para disfraces se extiende hasta el 27 de enero

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abierto el plazo de inscripción, hasta el 13 de enero, para el concurso de coches engalanados y carrozas del Carnaval 2026, que se celebrará el viernes 13 de febrero durante la Cabalgata. De la misma forma, ha abierto también el plazo de inscripción para el concurso de disfraces adultos e infantiles, cuyos interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 27 de enero inclusive.

Santa Cruz abre la inscripción de los concursos de coches, carrozas y disfraces del Carnaval
Santa Cruz abre la inscripción de los concursos de coches, carrozas y disfraces del Carnaval

Los que se inscriban en los concursos de disfraces, tanto infantil como adulto, ya pueden presentar las solicitudes de participación, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, en el modelo normalizado, acompañado de un índice de la documentación que se aporta en el siguiente enlace.

En el caso del concurso de carrozas y de coches engalanados, las empresas estarán obligadas a presentar sus solicitudes acompañadas de la documentación requerida por sede electrónica y las personas físicas o autónomos podrán, a su elección, presentar las solicitudes en sede electrónica o registro físico de la organización, a través de la sede electrónica en este enlace.

La próxima edición del Carnaval comenzará el viernes 16 de enero con el acto de Inauguración, donde las candidatas a reinas de las tres categorías conocerán el orden de participación en sus respectivas galas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Incautan en Gran Canaria casi 32.000 productos falsificados valorados en 1,5 millones

La Laguna refuerza la vigilancia en la costa ante la previsión de fuerte oleaje

Alertan de un incendio en la zona del Lomo del Sabinal, en la capital grancanaria

El Supremo avala el procesamiento de Ábalos y Koldo por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

Gran Canaria espera una ocupación turística del 85 % esta Navidad

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025