El alcalde recibe a representantes de la diáspora para celebrar el éxito de una ruta marítima que revive la historia canaria

El alcalde José Manuel Bermúdez lideró un encuentro institucional en Santa Cruz de Tenerife. La reunión sirvió para evaluar el proyecto «El Retorno 2026», un crucero simbólico que conecta a los emigrantes con sus raíces. Esta iniciativa une a 300 personas de varias generaciones con la identidad y el pasado del archipiélago canario.

Santa Cruz estrecha lazos con la emigración mediante “El Retorno 2026”/ Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Este crucero recrea de forma inversa la ruta que los antepasados canarios realizaron hacia Argentina. La travesía incluyó escalas en puertos de Brasil, África, Marruecos, Francia e Italia antes de llegar a las islas. Los participantes vivieron momentos de gran valor cultural y emocional durante todo el trayecto histórico.

Además, el proyecto facilita el reencuentro de emigrantes de primera y segunda generación con su tierra de origen. Las autoridades destacan el impacto positivo de esta experiencia para fortalecer la memoria migratoria del pueblo canario. El viaje funciona como un puente afectivo entre los territorios que acogieron a nuestra diáspora.

Por otro lado, los descendientes de españoles valoran esta oportunidad para conocer de cerca el legado de sus familias. La iniciativa permite que los lazos con Canarias sigan vivos a pesar de la distancia física. Esta conexión permanente refuerza la identidad colectiva de Santa Cruz de Tenerife y de todo el conjunto regional.

Compromiso con el futuro migratorio

José Manuel Bermúdez reafirmó su compromiso con la comunidad canaria que reside en otros países del mundo. El Ayuntamiento busca promover proyectos que mantengan vivo el vínculo histórico y afectivo con los emigrantes. Estas acciones garantizan que la diáspora siga sintiendo a las islas como su propia tierra.

Asimismo, los representantes institucionales ya planifican la continuidad de estas colaboraciones para los próximos años. El equipo de gobierno anunció que la siguiente edición de este encuentro marítimo ocurrirá en 2028. El objetivo principal consiste en impulsar nuevas acciones que integren a la comunidad canaria en el exterior.

Finalmente, el alcalde subrayó que la memoria y la cultura son herramientas clave para unir a diferentes generaciones. Santa Cruz de Tenerife consolida así su posición como un referente en el reconocimiento del esfuerzo emigrante. La ciudad seguirá trabajando para que el puente con la población en Argentina nunca se rompa.