Santa Cruz presenta el catálogo de “Medín Martín. Huellas. 40 años de escultura”

El catálogo ofrece un recorrido por cuatro décadas de investigación, experimentación y evolución creativa, a través de quince series

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Cultura, presenta este sábado a las 12:30 horas, el catálogo de la exposición “Medín Martín. Huellas. 40 años de escultura (1986-2026)”. Además, se pondrá en marcha la última visita guiada para acercar al público los contenidos y las claves de esta retrospectiva, que reúne cerca de medio centenar de obras del escultor en el Museo Municipal de Bellas Artes.

Imagen cedida.

La muestra, que conmemora el cuarenta aniversario de la primera exposición individual del artista, celebrada en 1986 en la Ermita de San Miguel de La Laguna, ofrece un recorrido por cuatro décadas de investigación, experimentación y evolución creativa. A través de quince series desarrolladas entre 1986 y 2026, el visitante puede descubrir las distintas etapas de una trayectoria marcada por la exploración de las formas, los materiales y la relación entre la naturaleza, la memoria y la condición humana.

El catálogo nace como complemento documental de la exposición y como una herramienta para profundizar en el universo creativo de Medín Martín, reuniendo la perspectiva global de su trayectoria y poniendo en valor la evolución de su lenguaje escultórico. La publicación permitirá conservar y difundir el legado de una producción artística que forma parte de la historia reciente de la escultura en Canarias.

Distintas etapas

La exposición Medín Martín. Huellas. 40 años de escultura (1986-2026) se distribuye entre las salas Pedro González y Tarquis-Robayna del Museo Municipal de Bellas Artes y reúne obras representativas de las distintas etapas del artista. El itinerario abarca desde series como De lo Humano, Signos de la memoria e Ídolos y amuletos hasta Huella, su trabajo más reciente.

La muestra refleja la evolución de un lenguaje que transita entre la figuración y la abstracción, combinando formas orgánicas y geométricas. La madera, principal seña de identidad del escultor, comparte protagonismo con materiales como el barro, el bronce, la piedra y la cerámica, además de otros recursos contemporáneos que evidencian su constante búsqueda de nuevas posibilidades expresivas.

El concepto de la huella actúa como hilo conductor de la retrospectiva, entendida como el rastro que dejan el tiempo, la memoria y la experiencia humana. Esta idea permite establecer un diálogo entre las primeras creaciones de Medín Martín y sus obras más recientes, mostrando la continuidad de sus preocupaciones artísticas y conceptuales a lo largo de cuarenta años.