Eólica despega en Tenerife con 68 artistas y más de 70 actividades

Eólica celebra este viernes y sábado su décima edición en las instalaciones del ITER, en Granadilla de Abona

El Festival Internacional de Energías Renovables Eólica celebra este viernes y sábado su décima edición en las instalaciones del ITER, en Granadilla de Abona, diez años después de su última edición. Reúne a 68 artistas en cuatro escenarios y combina música electrónica y actuaciones en directo con actividades de ciencia, innovación y sostenibilidad.

La apertura al público general será hoy viernes a las 15:00 y mañana sábado a las 11:00. Durante la mañana, cerca de 100 alumnos y alumnas de ocho y nueve años del CEIP La Estrella de Arona participaron en talleres sobre energías renovables, ciencia y tecnología. Antes de la apertura del festival al público, Rosa Dávila realizó una visita al recinto del ITER y conoció de primera mano estas actividades educativas.

Durante la visita, la presidenta del Cabildo de Tenerife destacó el valor educativo de la jornada: «La transición energética también empieza en las aulas». También señaló: «Cuando un niño descubre cómo funciona una placa solar, un aerogenerador o un dron, la ciencia deja de ser algo abstracto y se convierte en una experiencia que puede despertar nuevas inquietudes».

Música en cuatro escenarios

La programación se distribuye entre Plastic, dedicado a la electrónica de vanguardia y las propuestas experimentales; Crystal, con conciertos íntimos y formatos acústicos; Carton, para ritmos urbanos, fusiones y grupos emergentes; y Organic, centrado en músicas del mundo, percusión y experiencias sonoras al aire libre.

Entre las actuaciones destacadas de este viernes figuran Jayda G, a las 20:00 en Plastic; TSHA, a las 22:00 en Plastic; Xoel López, a las 23:45 en Carton; y Sama’ Abdulhadi, desde las 00:00 en Plastic, ya en la madrugada del sábado.

Mañana actuarán WhoMadeWho, a las 21:55 en Carton; Danilo Plessow, a las 22:00 en Crystal; Âme Live, a las 22:20 en Plastic; y Octo Octa, desde las 00:00 en Crystal, ya en la madrugada del domingo.

Ciencia, talleres y actividades para todos los públicos

La programación incluye talleres y demostraciones, visitas guiadas a las Casas Bioclimáticas, el Superordenador y distintos laboratorios del ITER, además de charlas sobre el proyecto SIROCO y la situación vulcanológica de Tenerife. Algunas visitas tienen plazas limitadas y requieren inscripción previa.

El público podrá también conocer el avión solar del proyecto Perseo, asistir a proyecciones de los documentales TEIDE, el gigante dormido, CUMBRE VIEJA, una tierra forjada por el fuego y GRAN CANARIA, una isla modelada por el tiempo, y visitar la exposición Los volcanes salen a la calle. El sábado habrá actividades familiares, entre ellas juegos gigantes y una sesión de baile para familias.

Bernard Habis, director de Eólica, destacó que el festival combina la diversidad musical con la educación ambiental a través de más de 70 actividades y cuatro escenarios que promueven la cultura del reciclaje.

Sostenibilidad y transporte

Eólica cubrirá parte de su consumo eléctrico con energía de las instalaciones renovables del ITER, en función de la producción. El festival contará además con gestión selectiva de residuos, elementos reutilizables, puntos de hidratación y un EcoMarket con iniciativas locales vinculadas a la sostenibilidad.

La organización ofrece guaguas gratuitas con reserva previa desde el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife y la estación de Los Cristianos. Las salidas de este viernes viernes son a las 15:00 y a las 18:00; mañana sábado, a las 15:00, 17:00 y 19:00.

Entradas de día y abonos de dos días disponibles en la web oficial de Eólica: https://eolicafest.es/

EÓLICA 2026 cuenta con el apoyo de Turismo de Tenerife, a través de la marca Tenerife Despierta Emociones; el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER); el Gobierno de Canarias; Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Granadilla de Abona; el Cabildo de Tenerife; Fred. Olsen Express; Binter; Cajasiete; Archipiélago Renting; I Love The World; la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Boluda.