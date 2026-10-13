El Gobierno de Canarias pretende reducir la falta de almacenamiento de energía renovable con centrales de bombeo, baterías e interconexiones entre islas

Más del 15 % de la energía renovable producida en Canarias no llega a integrarse en el sistema eléctrico por falta de capacidad de almacenamiento mientras las islas siguen recurriendo a combustibles fósiles para garantizar el suministro, una situación que el Gobierno autonómico pretende reducir con centrales de bombeo, baterías e interconexiones entre islas.

Proyecto eólico. REMITIDA / HANDOUT por MITECO. Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma. 27/6/2025

Retos de almacenamiento

Así lo ha expuesto este martes el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, quien ha comparecido en el Parlamento, a petición del diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramos, para abordar los retos del almacenamiento de energías renovables en el archipiélago.

Zapata ha defendido que el almacenamiento «no es un complemento» de la transición energética, sino una condición necesaria para continuar aumentando la penetración de renovables y aportar estabilidad a unos sistemas eléctricos insulares especialmente vulnerables.

Entre las soluciones ha destacado el almacenamiento hidroeléctrico mediante centrales de bombeo y ha puesto como referencia Gorona del Viento, en El Hierro, que durante 2025 permitió cubrir el 100 % de la demanda eléctrica insular con renovables durante más de 1.000 horas.

Según el consejero, la penetración renovable en la isla supera ya el 60 %, mientras que en el resto se mantiene por debajo del 20 %.

Chira-Soria, Güímar o la Laguna de Barlovento

En Gran Canaria ha citado la central de bombeo de Chira-Soria, actualmente en construcción, con más de 200 megavatios de potencia de turbinación y unos 3.500 megavatios hora de capacidad de almacenamiento.

Para Tenerife, el Ejecutivo trabaja en una futura central hidroeléctrica de bombeo en Güímar, con una potencia prevista de unos 200 megavatios y una inversión superior a 1.000 millones de euros.

Zapata ha vinculado este proyecto con la interconexión eléctrica entre Tenerife y La Gomera, operativa desde el pasado 1 de julio, al señalar que ambas islas constituyen ya un único sistema eléctrico y que el almacenamiento en Tenerife permitirá aumentar la integración de renovables y reforzar la estabilidad del conjunto.

En La Palma, la Consejería ha encargado al Instituto Tecnológico de Canarias un estudio que contempla inicialmente una instalación de unos 30 megavatios y 600 megavatios hora de almacenamiento, con la Laguna de Barlovento como alternativa prioritaria, aunque el proyecto requiere todavía nuevos estudios y tramitación.

En Lanzarote y Fuerteventura, por el contrario, el bombeo hidroeléctrico se ha descartado por ahora debido a la falta de desniveles suficientes, por lo que se estudian otras tecnologías adaptadas a las características de ambas islas.

El consejero ha señalado además como pieza fundamental la incorporación de baterías a parques eólicos y fotovoltaicos.

Avances

Solo en La Gomera, ha indicado, este año se han tramitado tres proyectos de almacenamiento asociados a parques eólicos de San Sebastián, de unos dos megavatios cada uno.

Zapata ha reclamado al Estado que culmine el real decreto destinado a regular la remuneración de las baterías en los sistemas no peninsulares, al considerar que ofrecerá seguridad económica a los promotores y puede suponer «un antes y un después» para el desarrollo del almacenamiento en Canarias.

También ha destacado que la potencia de autoconsumo fotovoltaico se ha más que duplicado desde 2023, al pasar de 136 a más de 302 megavatios en junio de 2026, con 24.817 instalaciones.

El consejero ha reconocido, no obstante, que las baterías todavía no permiten garantizar durante periodos prolongados el suministro necesario y ha defendido por ello el mantenimiento temporal de generación convencional para situaciones de emergencia, mientras se ejecutan las nuevas infraestructuras y se renuevan las centrales térmicas, ha concluido.