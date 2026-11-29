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Consulta los resultados de las Elecciones generales 2026 en Tenerife: participación, número de votos y recuento

Cuatro candidaturas se han presentado al Senado por la isla de Tenerife. En Tenerife se eligen tres representantes para la Cámara Alta.

Las formaciones políticas que han concurrido a estos comicios son:

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con Pedro Martín Domínguez y Alicia Álvarez González como candidatos.

(PSOE) con como candidatos. Coalición Canaria-Municipalistas Primero Canarias (CCa-1.ºCAN) concurre con Juan Alfonso Cabello Mesa y Patricia León Pérez .

(CCa-1.ºCAN) concurre con . El Partido Popular (PP) con María Inés Vera Goya y Francisco José García Paramio

con Unidad del Pueblo Canario (UPC), coalición integrada por Nueva Canarias-Bloque Canarista, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, presenta a Andrea Mónica Martín Tacoronte y Ángel Manuel Rivera Ruz.

Cómo se reparten los escaños en Canarias

Congreso de los Diputados: Canarias elige 15 diputados, 8 por la provincia de Las Palmas y 7 por Santa Cruz de Tenerife.

Canarias elige 15 diputados, 8 por la provincia de Las Palmas y 7 por Santa Cruz de Tenerife. Senado: se elige por isla. Gran Canaria y Tenerife eligen 3 senadores cada una, y Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, 1 cada una.

El Congreso se vota por provincia, no por isla.

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