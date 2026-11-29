Unas 30.000 personas disfrutarán de las fiestas entre tradición, gastronomía y adrenalina

Icod de los Vinos vuelve a vivir con intensidad las fiestas de San Andrés, una de las celebraciones más arraigadas de Tenerife. Las tradicionales tablas toman las calles del municipio, especialmente la calle del Plano, donde los participantes se deslizan a gran velocidad sobre la madera.

RTVC

Una tradición que pasa de generación en generación y que, pese a la evolución de la técnica, sigue sumando participantes. Padres y madres enseñan a los más pequeños cómo deslizarse, garantizando así el relevo de una costumbre que forma parte de la identidad del municipio.

Tablas de San Andrés. RTVC

Las caídas y los raspones también forman parte de la experiencia, aunque no restan emoción a una jornada marcada por la diversión y el ambiente festivo. Algunos vecinos llevan cerca de 40 años participando y mantienen vivo el espíritu de esta celebración.

Las castañas, el vino y los pinchos completan una fiesta que cada año atrae a miles de visitantes. Entre el fin de semana y este lunes, Día Grande de San Andrés, se calcula que unas 30.000 personas pasarán por Icod de los Vinos.