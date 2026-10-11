La competición reunió a deportistas nacionales e internacionales en la capital tinerfeña

Santa Cruz de Tenerife acogió, esta mañana, una nueva edición de la Copa de Europa de Triatlón. En la prueba masculina, el triatleta tinerfeño Chente Hernández consiguió la medalla de plata y el alemán Ortfeld se alzó con la victoria. El podio lo completó Jarno Pousada, que finalizó en tercera posición y se hizo con el bronce.

Santa Cruz de Tenerife celebra la Copa de Europa de Triatlón masculina y femenina / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La competición masculina se disputó en distancia sprint, con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco kilómetros de carrera a pie. Esta modalidad, caracterizada por su intensidad y rapidez, obliga a los triatletas a gestionar el esfuerzo y las transiciones entre disciplinas para mantenerse en la lucha por los primeros puestos.

Esta cita deportiva incluyó la Copa de Europa femenina, además de pruebas paralímpicas, los campeonatos de Canarias y distintas competiciones dirigidas a deportistas de categorías de formación y participantes populares. El programa permitió reunir en una misma jornada a atletas de diferentes niveles y edades en torno a una de las disciplinas más exigentes del calendario deportivo.

Annie Fuller, campeona de la categoría femenina

En la categoría femenina, la victoria correspondió a la estadounidense Annie Fuller. La francesa Elena Polaert quedó segunda, y la estadounidense Faith Duncan, tercera.

Entre las representantes españolas destacó Alejandra Seguí, que concluyó en los primeros puestos de la clasificación nacional. Seguida de Cristina Jiménez Orta, décima, y Andrea Trigo, decimotercera. La prueba femenina se disputó sobre la misma distancia sprint que la masculina, con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco kilómetros de carrera a pie.