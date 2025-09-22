Santa Cruz de Tenerife saca a la venta 10.000 Bonos Consumo

Los bonos salen a la venta el 3 de octubre por un precio único de 10 euros y solo se podrán gastar los domingos de octubre y noviembre

Informa: RTVC.

El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lanza una nueva campaña de Bonos Consumo para los domingos. A partir del 3 de octubre salen a la venta por 10 euros con un valor para gastar de 25 euros.

Todos los Bonos Consumo Santa Cruz, vendidos. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz

Esta iniciativa estará activa todos los domingos de octubre y noviembre. Según el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, es una forma de incentivar la ventas del pequeño comercio.

Los establecimientos comerciales ubicados en la Zona de Gran Afluencia Turística pueden adherirse enviando un email a bonoconsumosc@fauca. o rg .

Incentivar la apertura dominical

En total se pondrán en circulación 10.000 bonos de consumo por una importación de 250.000 euros.

La Sociedad de Desarrollo ha puesto en marcha esta nueva edición que según Bermúdez, persigue «fomentar del consumo en el tejido comercial local”. Además de “ayudar a garantizar al mismo tiempo una oferta atractiva los domingos”.

El Bono Consumo Domingo se podrá gastar en Santa Cruz los domingos, y para el alcalde es una forma de «sumar más clientes a las actividades que ya venimos desarrollando en la ciudad». Se podrán adquirir a través de la web www.bonoconsumosantacruz.com desde las 10:00 horas del viernes previo al domingo de canje y hasta las 12:00 horas del mismo domingo.

Actividades paralelas

Cada establecimiento contará con un límite de 1.000 euros cada domingo y, en caso de abrir en las seis fechas previstas, podrían alcanzar hasta 6.000 euros de facturación.

El domingo, 5 de octubre, coincidirá con la celebración de Plenilunio, mientras que el domingo 12 de octubre la ciudad acogerá la Copa de Europa de Triatlón, la visita de la Virgen de Candelaria y la XXXI Regata Infantas de España. Igualmente, el domingo 19 de octubre, la capital tinerfeña será escenario del 51 Rallye Isla Tenerife.

También, se celebrará la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Candelaria, mientras que para el domingo 26 de octubre la capital tinerfeña acogerá los actos de despedida de la Virgen de Candelaria, y para el domingo 9 de noviembre la ciudad acogerá la Carrera Clásica Tenerife.