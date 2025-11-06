La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, asegura que su formación política no aprecia indicios de actos delictivos por parte de Ángel Víctor Torres

Vídeo RTVC.

La diputada Podemos en el Congreso de los Diputados y secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, ha dicho sobre el informe de la UCO y Ángel Víctor Torres que «nosotras dejamos actuar a la justicia y a la policía. A día de hoy con la información que tenemos no vemos indicios de actos delictivos por parte de Torres. Nosotras lo que buscamos es la absoluta transparencia porque es muy importante que todos los fondos destinados a la compra mascarillas se hayan hecho conforme a la legalidad».

En el programa de Televisión Canaria, Buenos Días Canarias, Santa ha reconocido que la legislatura «está siendo un tanto atípica desde el inicio con alertas de moción censura, si Sánchez iba o no a convocar un adelanto electoral. Nosotras, que somos cuatro diputadas, hemos logrado sacar adelante iniciativas porque el voto de Podemos es fundamental para que las cosas salgan adelante. Hacemos un trabajo eficiente.»

Noemí Santana durante su intervención en el programa Buenos Días Canarias de Televisión Canaria.

Centros de menores migrantes

En cuanto a la investigación abierta por el trato ofrecido a los menores migrantes que llegan a Canarias, Noemí Santana incidió en que no se contrató cuando ella era consejera de Derechos Sociales en las islas. «No fue mi consejería la primera que contrata a Silgo XXI , llevaba con diferentes contratos en Canarias desde 2018 y yo asumí la consejería a finales 2019», dijo.

Añadió que «además nosotras recomendamos al gobierno entrante, al actual, que parara la relación con Siglo XXI. Lamentablemente dentro de ella había unos miserables que se enriquecieron ilícitamente con la gestión de algo tan sensible como un centro de menores con vulnerabilidad máxima».

Vivienda

Respecto a la situación de acceso a una vivienda que se vive en las islas, la secretaria general de Podemos en Canarias manifestó que «acceder a una vivienda digna en Canarias es misión imposible. Los precios del alquiler o de una cuota hipoteca son incompatibles con los salarios precarios que tenemos las canarias y los canarios».

En este sentido dijo que «tenemos una ley estatal que da herramientas para tomar medidas desde ya como por ejemplo declarar zonas tensionadas en municipios pero la comunidad autónoma ha vetado esa iniciativa y no ha tomado medidas más que un decreto que permite que se utilicen locales comerciales como viviendas. A mí , esto me parece un absoluto disparate«. Anunció que su formación política va a presentar «quince medidas para la mejora del acceso a la vivienda para los ciudadanos como por ejemplo poner precios máximos al alquiler, prohibir el alquiler vacacional, o la compra vivienda a gente que no vive en Canarias. Además, poner todas las trabas posibles a los grandes tenedores y fondos buitres que son los que están haciendo el negocio con la vivienda en Canarias».

En cuanto a la posible unión de las fuerzas de la izquierda para frenar las políticas de las fuerzas de la derecha, Noemí Santana aseguró que «en Canarias a día de hoy hay situación difícil con la vivienda, el deterioro y los atentados contra territorio y el medio ambiente, la calidad de los servicios públicos, los derechos sociales y no queremos quedarnos al margen. Queremos hacer algo y echar a las derechas que son las culpables de la situación que padece Canarias. Debe ser unión que marque una hoja ruta para Canarias».