SD Eibar vs Deportivo de La Coruña: horario, alineaciones y minuto a minuto en directo hoy | LaLiga Hypermotion 25-26

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Consulta el horario del SD Eibar vs Deportivo de La Coruña, las alineaciones y el minuto a minuto en directo el partido de hoy, en la J7 de LaLiga Hypermotion 25-26

SD Eibar vs Deportivo de La Coruña se enfrentan este sábado 27 de septiembre, a las 17:30 horas (hora canaria) en el Estadio Municipal de Ipurua, en un partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido en directo hoy lo puedes seguir en nuestro minuto a minuto.

Minuto a minuto en directo entre la SD Eibar y el Deportivo de La Coruña

Estadísticas del partido en vivo

Alineaciones del Eibar vs Deportivo de La Coruña

Últimos resultados H2H entre el Burgos y el Granada

