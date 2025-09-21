ES NOTICIA

SD Eibar vs Real Sociedad B: horario, alineaciones y minuto a minuto en directo hoy | LaLiga Hypermotion 25-26

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Consulta el horario del SD Eibar vs Real Sociedad B, las alineaciones y el minuto a minuto en directo el partido de hoy, en la J6 de LaLiga Hypermotion 25-26

La SD Eibar y la Real Sociedad B se enfrentan este domingo 21 de septiembre, a las 18:30 horas (hora peninsular) en el Estadio Municipal de Ipurua, en un partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido en directo hoy lo puedes seguir en nuestro minuto a minuto.

Minuto a minuto en directo entre el Eibar y Real Sociedad B

Estadísticas del partido en vivo

Alineaciones del Eibar vs Real Sociedad B

Últimos resultados H2H entre el Eibar y la Real Sociedad B

