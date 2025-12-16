Se investiga a la protectora de Agüimes por maltrato animal, debido a que se incautaron 30 animales y medicamentos sin control sanitario tras detectar graves deficiencias en las instalaciones y documentación irregular

La Guardia Civil investiga a la presidenta de una protectora de Agüimes por presunto maltrato animal. Guardia Civil

La Guardia Civil, a través del SEPRONA de Las Palmas, investiga a la presidenta de una protectora de animales situada en la Montaña de los Vélez, en Agüimes (Gran Canaria), por un presunto delito contra los animales. La investigación se inició tras denuncias de antiguas colaboradoras y una querella del Ministerio Fiscal, y se autorizó por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Telde.

Las inspecciones comenzaron en noviembre de 2022, cuando se comprobó que la asociación llevaba más de una década dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de animales a nivel nacional e internacional. En la primera revisión se localizaron 34 perros y 22 gatos, mientras que la documentación oficial reflejaba un total de 397 animales registrados a nombre de la protectora.

Las autoridades formularon denuncias administrativas por la falta de documentación que amparara la actividad, deficiencias graves en las instalaciones y ausencia de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, así como por la inexistencia de registros de entrada y salida de animales y certificados de movimiento intracomunitario.

Situación desregularizada

En enero de 2025, durante una segunda inspección junto a personal veterinario del Ayuntamiento de Agüimes, la presidenta de la protectora impidió el acceso. La denunciaron por negar la entrada a los agentes en el ejercicio de sus funciones.

Las gestiones posteriores confirmaron que la entidad seguía sin regularizar su situación en 2025 y que las autoridades holandesas habían detectado movimientos de animales sin certificados sanitarios, además de carecer de autorización como núcleo zoológico.

En septiembre de 2025, agentes del SEPRONA, con apoyo del Grupo de Intervención Rápida, veterinarios y personal especializado, realizaron una entrada y registro judicial. Se incautaron 28 perros y dos gatos, que presentaban distintos problemas de salud, y se detectaron graves deficiencias en las instalaciones.

Animales en mal estado

Entre los hallazgos se encontraron restos compatibles con un animal incinerado, 22 cartillas sanitarias de felinos ausentes en el lugar y medicamentos de uso humano y veterinario sin prescripción ni autorización.

Los animales fueron trasladados a los albergues municipales e insulares de Gran Canaria, con la colaboración de los ayuntamientos de Agüimes y Telde y de personal de Gesplan. Los informes técnicos señalaron que algunos animales presentaban bajo peso, suciedad, problemas dermatológicos, uñas largas, callos en los codos, dieta inadecuada y ausencia de vacunación frente a leptospirosis y rabia. Las instalaciones fueron calificadas como muy deficientes desde el punto de vista higiénico-sanitario.

La Guardia Civil ha solicitado a la autoridad judicial la autorización para la adopción de los animales intervenidos, garantizando así su bienestar.