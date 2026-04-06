La vigilancia medioambiental en Tenerife se fortalece con 20 nuevos agentes para proteger parques y espacios naturales

Se refuerza la vigilancia medioambiental en Tenerife. Europa Press

El Cabildo de Tenerife ha incorporado esta semana a 20 nuevos Agentes de Medio Ambiente que se integran como funcionarios de carrera para fortalecer la vigilancia, el control y la conservación del entorno natural en toda la isla.

Con estas incorporaciones, la plantilla del Parque Nacional del Teide pasará de 2 a 11 efectivos, y se busca distribuir de manera más equilibrada a los agentes en distintos territorios, mejorando la capacidad de actuación frente a emergencias y situaciones ambientales.

La ampliación de la plantilla es la primera fase de un plan que continuará mediante la lista de reserva para cubrir bajas, jubilaciones y otras necesidades.

Programa de formación técnico-dinámico

Además, las nuevas incorporaciones recibirán un programa de formación técnico-dinámico que incluirá protocolos de actuación, desarrollo de herramientas digitales y especializaciones en distintas áreas de conservación y gestión ambiental.

Paralelamente, el Cabildo trabaja en la creación y consolidación de unidades especializadas, como la Brigada de Investigación de Causas de Incendios Forestales, la Unidad de Flora y Fauna y una Unidad Canina para detectar el uso ilegal de venenos.

Estas acciones refuerzan el papel de los agentes como policía administrativa y judicial en el ámbito medioambiental, asegurando una gestión eficaz de los espacios naturales protegidos y una respuesta rápida ante emergencias.