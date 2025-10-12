ES NOTICIA

Varios municipios y algunos centros de Valencia suspenden las clases por las lluvias

RTVC / EFE
La Universitat de València (UV) ha anunciado igualmente que este lunes queda suspendida la actividad lectiva presencial en su campus

El Ayuntamiento de Valencia ha acordado suspender este lunes la actividad lectiva en los centros ubicados en zonas inundables y en las pedanías afectadas por la dana, y otros ayuntamientos como Alfafar, Albal, Picassent, Catarroja, Massanassa, Silla, Alcàsser o Benetússer han suspendido también las clases ante la alerta naranja por lluvias.

El Ayuntamiento de Valencia ha comunicado que ante la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas activas para mañana, lunes 13 de octubre, se suspenden las clases en los centros de las pedanías de Forn d’Alcedo, Castellar-l’Oliveral y en otros 5 centros de la ciudad.

En concreto se trata del centro privado Nuestra Señora del Rosario (València); CEIP Forn d’Alcedo (Forn d’Alcedo), CEIP Padre Manjón (València), escuela privada de música Santa Cecilia Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), escuela privada de Música C.Instr. Musical Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), IES El Ravatxol (Castellar-Oliveral), CEIP Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), centro privado de educación infantil Sambori (La Torre), centro privado de FP CFFolgado (València), CEE Rosa Llàcer (Castellar-Oliveral), centro privado de educación infantil Formiguetes (Castellar-Oliveral) y escuela privada de música Sedajazz (València).

Otros consistorios de la zona afectada por la alerta naranja han tomado medidas preventivas ante las lluvias y han cancelado actividades al aire libre, se ha acordado el cierre de parques y jardines y la suspensión de la actividad lectiva tras celebrar las reuniones de sus respectivos Centros de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal).

Así, ya han acordado la suspensión los consistorios de Alfafar, Albal, Picassent, Catarroja, Massanassa, Silla, Alcàsser o Benetússer y se espera que más municipios tomen a lo largo de la tarde medidas similares.

La Universitat de València (UV) ha anunciado igualmente que este lunes queda suspendida la actividad lectiva presencial en su campus.

