Las previsiones meteorológicas apuntan a lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones, con lluvias que podrían superar 250-300 litros por metro cuadrado

Una borrasca extratropical ha puesto en jaque al este del país, especialmente a Cataluña y Comunidad Valenciana, que han activado el nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales en las próximas horas y acumulaciones en esta última región que podrían superar 250-300 litros por metro cuadrado entre mañana lunes y la primera mitad del martes. El Ayuntamiento de València ha suspendido la actividad lectiva en todos los centros educativos de la ciudad por la alerta.

Alerta roja por lluvias torrenciales en Cataluña y Valencia, donde suspenden las clases mañana lunes. Arriba, imagen de archivo de lluvias en Barcelona. EFE

Así lo ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su última actualización del aviso especial de fenómenos adversos sobre el actual episodio de lluvias intensas y persistentes, que durará hasta el martes con impacto en el tercio este peninsular, y que ahora se extiende además a Baleares.

«Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado».

Existe «peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia en la tarde-noche del domingo y el lunes», insiste la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X. Las precipitaciones pueden ir acompañadas de granizo.

Probabilidad de inundaciones y crecidas de cauces

En el sur de Tarragona y norte de Castellón es probable que las precipitaciones sean hoy muy fuertes, incluso torrenciales, además de persistentes, especialmente al final del día y durante la madrugada de mañana lunes, pudiéndose acumular cantidades superiores a los 180 litros por metro cuadrado en períodos inferiores a 6 horas, según destaca la Aemet en su aviso.

«Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces, siga las recomendaciones de Protección Civil», advierte a la ciudadanía la autoridad meteorológica.

Mañana lunes 29, y el martes 30, serán los días más adversos del episodio. Desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, en la Comunidad Valenciana, extendiéndose durante la tarde a otras zonas del interior sureste. Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia.

Es probable que Baleares también se vea afectada por este episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, especialmente desde la tarde del lunes, y en las islas de Ibiza y Mallorca.

Se recomienda un seguimiento detallado del tiempo

Debido a que pequeñas variaciones en la interacción entre los distintos elementos que conforman esta situación puede dar lugar a cambios en las zonas de mayor impacto, y se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas horas.

A media mañana de hoy la Comunidad Valenciana y Cataluña han subido a nivel rojo (extremo) la alerta por lluvias en las próximas horas, previamente naranja (riesgo importante), ante la previsión de precipitaciones muy fuertes, de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas e incluso podrían acumularse en solo tres o cuatro horas.

El riesgo será hoy extremo a partir de las 20 horas en el litoral sur y el prelitoral sur de Tarragona, y en el litoral norte de Castellón, por precipitaciones acumuladas de 180 litros por metro cuadrado en doce horas y que podrían acumularse incluso en solo 3 o 4 horas.

A lo largo de mañana, lunes, y durante toda la madrugada, estará también en nivel rojo la Comunidad Valenciana, por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral de la provincia de Valencia.

180 litros por metro cuadrado en solo tres o cuatro horas

Asimismo seguirá en ese nivel de riesgo extremo el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona y el litoral norte de Castellón por acumulaciones de 180 litros por metro cuadrado en doce horas y que podrían alcanzarse en solo tres o cuatro horas.

A las comunidades de Cataluña y la Comunidad Valenciana hoy en alerta roja, se suman otras dos en nivel naranja, con nivel de riesgo importante, aunque inferior al anterior, asimismo por tormentas y lluvias fuertes; en concreto, Aragón y Castilla-La Mancha.

Por otra parte, este domingo están bajo aviso amarillo (con riesgo para ciertas actividades) también por lluvias y tormentas las regiones de Andalucía (asimismo por temporal marítimo), Navarra y La Rioja.

Los restos del exhuracán Gabrielle son el origen de este episodio de fuertes lluvias, que ha provocado la formación de una borrasca que impacta ya a la península y que recorrerá el suroeste dejando hoy precipitaciones según avance de oeste a este afectando a la mayor parte del territorio.