Eva Olvido. Imagen cedida por la organización

Seis DJ se hacen cargo este año del reto de llenar de música y color la playa de El Socorro (Los Realejos, Tenerife) en la segunda edición de Socorro Classic Sounds, una propuesta cultural iniciada en 2024 que se propone crear paisajes sonoros paralelos a la celebración de la prueba del European Tour of Bodyboard (ETB) 2025 en esta playa del norte de Tenerife.

El programa musical es el plato fuerte de la agenda de actividades paralelas organizado por la Federación Canaria de Surf en torno a este evento deportivo y se desarrolla del jueves 25 de septiembre al sábado 27. El acceso es libre hasta completar el aforo. Todas las actuaciones comienzan a las 20:00 horas en el espacio El Terrero, delimitado en la zona 3 de este enclave natural de la costa, considerado un paraíso del surfing.

La programación de Socorro Classic Sounds tiene este año un indiscutible protagonismo femenino, al contar con el colectivo Pimienta Selectoras y DJ Courtney el sábado 27, y Eva Olvido y Belinda, el viernes 26. Por su parte, Dubwise Tenerife se hace cargo de la apertura del programa, el jueves 25.

Seis DJ

DJ Courtney se define como pura elegancia en la cabina. Pincha discos y toca botones para hacer bailar a la gente desde 2015. Con ella se puede bailar sin perder la clase y el estilo. Residió como DJ en El Local, en Santa Cruz de Tenerife, club que regentaba y animaba con éxito los fines de semana. Disfrutar de sus sesiones es como dar un paseo por la playa de Copacabana al atardecer; disfrutar de las caprichosas formas de las nubes en Bristol; sentir el latido del pegajoso funk y suave soul en Nueva Orleans o perderse entre las luces oscuras de los grandes clubs del este de Londres.

Pimienta Selectoras es un colectivo formado por dos mujeres DJ, Monterreina y Señora Pimienta, selectoras y coleccionistas de vinilos de isla de La Palma. Han estado nominadas al premio al mejor Dj en Los Clinton de Enlace Funk y fueron invitadas para grabar sesión y visitar la colección de Gladys Palmera. Cada año convocan a un buen puñado de brujas del vinilo para pinchar juntas en el Festival Akelarre en Tazacorte, en su isla. Han rodado sus discos de soul, funky, afrobeat y tropical beats por todas las islas aderezados con el mejor ingrediente: ¡La pimienta de La Palma!

Belinda, artista tinerfeña nacida en los 90, se ha ganado un lugar en la escena local gracias a su energía en la cabina y a una selección musical que fusiona electrónica, drum & bass, house y tech house. En apenas dos años ha pasado por eventos como Santo Boiler, Flashback, Pink Flamingos, Jamboo o Ribs & Beats; llegó para quedarse. Ha encontrado un espacio en el que expresarse, divertirse y conectar con el público.

Eva Olvido es una selectora de ritmo fiel a su esencia y a un estilo caracterizado por sorprender con temas inesperados. Durante sus más de 15 años de actividad ha mantenido una personalidad propia en la música, en la que combina diferentes géneros. Actualmente es una de las mujeres de Canarias que defiende la cultura y el panorama musical femenino. Su único propósito consiste en ofrecer variados estilos musicales para que todo el público pueda disfrutar sin límites.

Allister Roper, creador de la marca de reggae de raíces populares Dubwise Tenerife, nació en Kingston, Jamaica. En sus años de formación cultivó su conexión con los mensajes positivos, tanto sociales como de elevación, amor y espiritualidad hasta llegar en la actualidad a concebir su misión como un difusor de estos mensajes a través de la música, entendida como medio común que une a la humanidad. En un set de Dubwise Tenerife puedes esperar regresar al portal donde el bien siempre prevalece sobre el mal sobre la base del ska, el rock steady y el roots reggae.

Socorro Classic

Socorro Classic, según informa un comunicado, es la marca con la que la Federación Canaria de Surf promueve las actividades deportivas que desarrolla en El Socorro. Para este año ha logrado situar la playa en el mapa del European Tour of BodyBoard (ETB) 2024 con una prueba clasificatoria en este campeonato europeo, valedera también para el Circuito Canario de Bodyboard, de la citada federación canaria.

Paralelamente al desarrollo del evento del ETB, en El Socorro discurre también una prueba del Circuito Canario Surfing Junior. Todo el programa, el deportivo y el cultural, está organizado por la Federación Canaria de Surf –con el respaldo de la European Surfing Federation y la Federación Española de Surfing– y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Los Realejos, el patrocinio del Cabildo de Tenerife, a través de su empresa pública Ideco, y la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias, además de diversos patrocinadores privados.