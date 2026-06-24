Dos de los heridos son agentes de la policía local que colaboraban en controlar las llamas del incendio

Seis heridos en un incendio que afecta a tres naves industriales en Yecla, en Murcia. Efe

Seis personas han resultado heridas en un incendio que afecta a tres naves en el polígono industrial de Las Teresas, en Yecla (Murcia), ha informado el 112, que ha precisado que dos de ellas han sido trasladadas al hospital Virgen del Castillo y las otras cuatro han sido atendidas en el lugar por los servicios sanitarios.

Dos de los heridos, todos ellos varones, son agentes de la Policía Local, según esta fuente, que ha indicado que en el operativo desplegado para sofocar las llamas han intervenido 19 bomberos de los parques de Jumilla, Yecla, Cieza y Molina de Segura y tres helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

El fuego, que ha levantado una gran columna de humo visible a gran distancia, se ha declarado sobre las 14:55 horas. Ha obligado a desalojar a los trabajadores de toda la manzana, debido al riesgo de que las llamas pudieran extenderse a más naves del polígono, ha informado la alcaldesa, Remedios Lajara.

Dos naves son de una empresa de calzado

Dos de las naves afectadas corresponden a una empresa de calzados. Una de ellas ha quedado completamente calcinada, y la tercera a un almacén de telas para tapicerías,

Colaboran en el dispositivo agentes de la Policía Local y Nacional y de la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil. Los bomberos han empleado en su labor 9 vehículos (un brazo de altura, 4 camiones nodrizas y 4 autobombas).

