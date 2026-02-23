Brussino, Samar, Robertson, Vila, Maniema y Miteo se pondrán a disposición de sus respectivos combinados nacionales en la ventana FIBA

Seis jugadores del Dreamland Gran Canaria acudirán a la ventana FIBA / Dreamland Gran Canaria

Semana de competición internacional para varios jugadores del Dreamland Gran Canaria. Hasta seis piezas del club harán las maletas para disputar, con sus selecciones, los próximos partidos internacionales.

Estos serán los partidos que disputarán

Nico Brussino, un habitual en las convocatorias de la albiceleste, disputará dos encuentros durante esta semana. Argentina se verá las caras, el sábado 28 a las 0:30, contra Uruguay, y el lunes 2 a las 21:30 contra Panamá. Ambos encuentros serán clasificatorios para el mundial.

Por su parte, Eric Vila acudirá con la selección española para el doble compromiso ante la selección de Ucrania, el viernes 27 a la 13:00h y el lunes 2 de marzo a las 19:30h. Los partidos de la selección española también serán clasificatorios para el próximo mundial.

Eslovenia contará con Ziga Samar en la dirección de juego. El base jugará dos partidos clasificatorios para el mundial, ambos contra la República Checa. El primero de ellos será el viernes 27 a las 17:30 y el segundo se disputará el Domingo 1, de marzo, a las 17:00h.

Por su parte, Lucas Maniema vuelve con la selección de Suiza. Maniema tiene por delante dos enfrentamientos exigentes ante Bosnia y Herzegovina, el viernes 27 a las 19:00h y el lunes 2 de marzo a las 18:00h. Ambos encuentros, clasificatorios para el mundial.

Kassius Robertson acudirá a la llamada de Canadá. El escolta jugará dos encuentros que también serán clasificatorios para el Mundial, el viernes 27 ante Puerto Rico a las 00:10h y el domingo, 1 de marzo, a las 23:00 contra la selección de Jamaica.

Por último, Mervedi Miteo se marcha con la República Democrática del Congo para disputar los próximos compromisos clasificatorios de cara al mundial. El Jueves 26, a las 18:00h, jugarán contra Madagascar. Posteriormente, el sábado 28, a las 18:00h se medirán a Costa de Marfil y, por último, el Domingo 1 de marzo jugarán a las 21:00h contra Senegal.