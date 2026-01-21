Los ayuntamientos de Buenavista del Norte, Güímar, Santa Cruz, Santa Úrsula y Los Silos, han adquirido ya 74 viviendas, mientras que el ayuntamiento de Santiago del Teide está promocionando 8 viviendas públicas

Promoción de vivienda pública en Güímar. Imagen Cabildo de Tenerife

Seis municipios de Tenerife han comenzado ya a adquirir viviendas destinadas al alquiler social bajo el paraguas del Programa Activa Vivienda, una iniciativa impulsada por la consejería de Vivienda del Cabildo de Tenerife, con el objetivo de “ofrecer a los ayuntamientos financiación para adquisición de inmuebles terminados, la finalización de obras o nuevas adquisiciones”, tal y como señala la consejera, Sonia Hernández.

Sobre esta cuestión, se ha pronunciado el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, que considera que “Activa Vivienda es una herramienta estratégica para combatir la crisis habitacional en la isla”, incidiendo en que “se trata de un programa diseñado para ayudar a los ayuntamientos a incrementar el parque público de viviendas”.

Afonso resalta, además, que “con estas adquisiciones, cristaliza nuestro compromiso de convertir al Cabildo en una herramienta que aporta soluciones a las principales preocupaciones de los tinerfeños”.

Ayuntamientos solicitantes

En concreto, según informa la Corporación insular, los ayuntamientos de Buenavista del Norte, Güímar, Santa Cruz, Santa Úrsula y Los Silos, han adquirido ya 74 viviendas, mientras que el Ayuntamiento de Santiago del Teide está ejecutando una promoción de 8 viviendas públicas sobre suelo municipal, una promoción que se ha financiado por el Programa Activa Vivienda y el propio consistorio.

Estas 82 viviendas suponen una inversión de 8.110.027,44 euros, de los que el Cabildo de Tenerife aporta 5.371.600 euros.

La consejera de Vivienda, Sonia Hernández, recuerda que “la política de vivienda impulsada por el Cabildo durante este mandato permitirá la puesta a disposición de más de 1.200 viviendas de promoción pública en Tenerife, un hito histórico para esta institución, que hasta hace poco más de dos años, ni siquiera tenía competencias en el ámbito de la Vivienda”.