Los investigados se aprovechaban de la ausencia de muros o vallas perimetrales para sustraer papas de una variedad especialmente cotizada

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo ROCA de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, especializados en la investigación de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico en el sector primario, han instruido diligencias en las que investigan a seis varones de entre 24 y 51 años de edad, vecinos de los municipios de La Esperanza y Tacoronte, como presuntos autores de varios delitos de hurto cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en el municipio de La Esperanza, habiendo sustraído aproximadamente 800 kilogramos de papas.

Seis personas investigadas por sustraer 800 kg de papas negras de varias fincas agrícolas de La Esperanza / Guardia Civil

Las investigaciones se iniciaron tras la comisión de diversos hechos delictivos registrados durante la temporada de cosecha y que afectaron a explotaciones agrícolas del municipio de La Esperanza.

Los agentes del Equipo ROCA consiguieron averiguar que los acusados actuaban de forma organizada, accediendo varias veces y en diferentes días, aprovechando la vulnerabilidad de las fincas, las cuales no disponían de muros o vallas perimetrales.

Modus operandi

Se desplazaban en dos vehículos particulares desde otras localidades hasta las explotaciones agrícolas afectadas, a las cuales accedían con total impunidad, extrayendo las papas de la tierra para introducirlas en sacos de aproximadamente 30 kg. Y mientras uno de los acusados permanecía dentro del vehículo en las inmediaciones de la finca, otros llevaban a cabo la sustracción y el traslado, facilitando así una rápida huida.

Durante la investigación se constató que los propietarios de las explotaciones afectadas llegaron a sorprender a los presuntos autores en dos ocasiones, si bien estos consiguieron huir del lugar. No obstante, gracias a la información facilitada por los perjudicados, la colaboración ciudadana y las gestiones de investigación desarrolladas por el Equipo ROCA, los agentes lograron localizar e identificar a las seis personas presuntamente implicadas.

Asimismo, a uno de los investigados se le atribuye un delito de hurto en grado de tentativa, después de que fuera sorprendido por el propietario de una finca cuando se disponía a introducir las papas sustraídas en una mochila de grandes dimensiones, momento en el que emprendió la huida.

La variedad era conocida como la «papa negra»

Uno de los aspectos destacados de la investigación es que las papas sustraídas pertenecían a la variedad conocida como «papa negra», un producto especialmente apreciado por sus características y cuyo precio en el mercado puede alcanzar valores elevados debido a su limitada disponibilidad.

Esta circunstancia, unida al conocimiento del sector agrícola que presuntamente tenían los investigados, pone de manifiesto la selección de un producto de especial interés económico. Además, cabe destacar que algunos de los investigados cuentan con antecedentes por hechos delictivos de naturaleza similar.

Recomendaciones a los agricultores

La Guardia Civil recuerda a agricultores, ganaderos y propietarios de explotaciones agrícolas la importancia de adoptar medidas preventivas que contribuyan a evitar este tipo de delitos, especialmente durante las temporadas de cosecha, cuando aumenta la presencia de productos agrícolas preparados para su recogida y comercialización. Para ello, destaca:

Reforzar la vigilancia de las fincas , especialmente durante los periodos de recolección y en aquellas explotaciones que se encuentran alejadas de núcleos habitados.

, especialmente durante los periodos de recolección y en aquellas explotaciones que se encuentran alejadas de núcleos habitados. Mantener en buen estado los cerramientos y accesos , siempre que las características de la explotación lo permitan, para dificultar las entradas no autorizadas.

, siempre que las características de la explotación lo permitan, para dificultar las entradas no autorizadas. Prestar atención a vehículos o personas desconocidas que permanezcan de forma reiterada en las inmediaciones de las explotaciones, evitando cualquier enfrentamiento.

que permanezcan de forma reiterada en las inmediaciones de las explotaciones, evitando cualquier enfrentamiento. Anotar matrículas , características de vehículos u otros datos relevantes que puedan facilitar la identificación de posibles autores, siempre que pueda hacerse sin asumir riesgos.

, características de vehículos u otros datos relevantes que puedan facilitar la identificación de posibles autores, siempre que pueda hacerse sin asumir riesgos. Denunciar cualquier hurto o tentativa , aunque la cantidad sustraída sea pequeña, ya que esta información puede resultar fundamental para relacionar hechos e identificar a sus responsables.

, aunque la cantidad sustraída sea pequeña, ya que esta información puede resultar fundamental para relacionar hechos e identificar a sus responsables. Comunicar cualquier actividad sospechosa al teléfono 062.

Además, la Guardia Civil destaca que la colaboración ciudadana constituye una herramienta fundamental para prevenir y esclarecer los delitos en el ámbito rural, contribuyendo a proteger las explotaciones agrícolas y el trabajo de quienes desarrollan su actividad en el sector primario.