Seis senderistas rescatados por el calor

Cuatro personas tuvieron que ser rescatadas por el calor en Santiago del Teide y dos en La Gomera
Una de las recomendaciones más repetidas estos días por el calor es la de evitar hacer deporte en las horas centrales del día, y han comprobado por qué este jueves cinco senderistas. Cuatro personas en Tenerife y dos en La Gomera, han sufrido los síntomas del golpe de calor. Tuvieron que ser rescatadas por helicópteros del GES (Grupo Emergencias y Salvamento) del Gobierno de Canarias.
Cuatro de los senderistas se encontraban en Santiago del Teide. Llamaron a emergencias porque comenzaron a encontrarse mal debida a las altas temperaturas. Los problemas de salud a causa del calor obligaron a trasladarlos al hospital tras ser valorados por el personal del Servicio de Urgencias Canario.
En La Gomera ocurrió algo parecido. Una excursionista que abandonó el sendero en San Sebastián de La Gomera tuvo que ser asistida porque se encontraba desorientada.
Y otra mujer en Alajeró tuvo que ser atendida con síntomas de cansancio a causa de los efectos del calor.