Seis senderistas rescatados por el calor

Cuatro personas tuvieron que ser rescatadas por el calor en Santiago del Teide y dos en La Gomera

Una de las recomendaciones más repetidas estos días por el calor es la de evitar hacer deporte en las horas centrales del día, y han comprobado por qué este jueves cinco senderistas. Cuatro personas en Tenerife y dos en La Gomera, han sufrido los síntomas del golpe de calor. Tuvieron que ser rescatadas por helicópteros del GES (Grupo Emergencias y Salvamento) del Gobierno de Canarias.

Cuatro de los senderistas se encontraban en Santiago del Teide. Llamaron a emergencias porque comenzaron a encontrarse mal debida a las altas temperaturas. Los problemas de salud a causa del calor obligaron a trasladarlos al hospital tras ser valorados por el personal del Servicio de Urgencias Canario.

Helicópteros del GES rescatan a una senderista desorientada en San Sebastián de La Gomera con problemas de salud a causa del calor

En La Gomera ocurrió algo parecido. Una excursionista que abandonó el sendero en San Sebastián de La Gomera tuvo que ser asistida porque se encontraba desorientada.

Y otra mujer en Alajeró tuvo que ser atendida con síntomas de cansancio a causa de los efectos del calor.