ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Cinco seísmos este lunes en las proximidades de El Hierro

RTVC
RTVC

Intensa actividad sísmica este fin de semana sobre todo en el volcán de Enmedio y en las proximidades de El Hierro. En total, entre el sábado y el lunes, se han contabilizado once seísmos por el IGN

Este lunes el IGN ha registrado hasta cinco seísmos, por el momento, en el suroeste de la isla de El Hierro.

Actividad sísmica localizada por el IGN este fin de semana entre el 27 y 29 de diciembre
Actividad sísmica localizada por el IGN este fin de semana entre el 27 y 29 de diciembre

La actividad sísmica en el suroeste de El Hierro comenzó a la 01:56 de la madrugada con el temblor de mayor magnitud de 3,8 y localizado a 36 kilómetros de profundidad.

A continuación de éste se registraron cuatro seísmos más con magnitudes entre 2,2 y 1,8.

Fin de semana de actividad sísmica en Canarias

Desde este sábado 27 de diciembre hasta el lunes 29 de diciembre, once seísmos han sido registrados por el IGN en la zona de el volcán de Enmedio. El de mayor magnitud 2,6 este domingo 28 a las 11:06 de la mañana.

En La Palma se registraron en la noche de este sábado dos seísmos en la zona de Mazo y Fuencaliente.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Los mayores de 55 años registran por primera vez una tasa de paro superior al resto

El Heidelberg Volkswagen logra su primera Supercopa de España

Expectación para conseguir una entrada para ver a los Reyes Magos en el Heliodoro

Localizan el cuerpo sin vida del motorista arrastrado por la corriente en Íllora (Granada)

Valencia-Villarreal y Real Madrid-Atlético de Madrid, semifinales en Gran Canaria de LaLiga FC Futures

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025