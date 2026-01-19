Los cruces de las semifinales de la Copa de España de balonmano en Gran Canaria son Barça-Bidasoa y Logroño-Valladolid

Sorteo de los emparejamientos de las semifinales / EFE

El Barça se enfrentará al Irudek Bidasoa Irún y el Dicorpebal Logroño La Rioja jugará contra el Recoletas Atlético Valladolid en las semifinales de la Copa de España de balonmano, según ha deparado el sorteo celebrado este lunes.

El torneo, que enfrenta a los cuatro primeros clasificados en la primera vuelta de la Liga Asobal, se disputará los días 7 y 8 de febrero en el pabellón Rita Hernández de Telde (Gran Canaria).