El Tribunal Supremo exoneró a este político de los cargos de denuncia falsa y falso testimonio

Pedro San Ginés, senador de Coalición Canaria (CC) y expresidente de Lanzarote, atribuyó este jueves el caso por el que le han juzgado -y absuelto- en el Tribunal Supremo (TS) a un «fallo del sistema judicial»: la decisión de «juez injusto» que, en su opinión, le «hacía un favor» al PSOE.

El senador San Ginés atribuye su caso a un «juez injusto» que le «hacía un favor» al PSOE/ Archivo RTVC

El Supremo exoneró a San Ginés de los cargos de denuncia falsa y falso testimonio, por los que la Fiscalía pedía un año y medio de inhabilitación, en un caso iniciado en 2009, cuando el político acudió a la Guardia Civil para denunciar supuestas irregularidades cometidas por el entonces consejero del PSOE en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino.

Acusa al juez de injusto

El senador compareció este jueves en rueda de prensa en Lanzarote para dar su versión sobre esta causa penal, de la que hace responsable al juez que comenzó a instruirla en la isla, cuando aún presidía el Cabildo de Lanzarote y no era aforado ante en Supremo.

«Lanzarote tiene la desgracia de contar entre sus magistrados con un injusto juez, Jerónimo Alonso, que estoy convencido que me abrió este juicio mientras instruía otro, tan consciente de que no llegaría a ninguna parte como del impagable favor que estaba haciendo a la estrategia del PSOE. Lograron apartarme de la primera línea política a toda costa», afirmó sobre el juez instruyó su causa en Arrecife.

San Ginés defendió que «no es que se haya librado de la Justicia» por su aforamiento como senador, sino que «por fin» la ha encontrado.

Mantiene su versión inicial

La denuncia que San Ginés presentó contra Carlos Espino, denunciante a su vez del ‘caso Unión’, la mayor causa de corrupción juzgada hasta la fecha en Lanzarote, implicaba también a un empresario Antonio González, ya fallecido.

Cuando los juzgados de Arrecife la archivaron en 2019, la familia de González Medina presentó una querella contra el ahora senador.

San Ginés remarcó que no se retracta de lo que declaró hace 17 años y que sigue sosteniendo que Carlos Espino «dio instrucciones para que se contratara a una empresa saltándose los procedimientos», en relación a la compañía de González Medina.

Pedro San Ginés niega haber inventado una denuncia y asegura que estaba convencido de que era “verdad”. Europa Press

«Otra cosa es por qué aquel flagrante delito resultó finalmente archivado por razones que nosotros jamás compartimos», añadió el senador, que dice arrepentirse de no haber recurrido el archivo a título particular.

«Me arrepiento porque yo tengo muy pocas dudas de que si aquel Consejo de Administración presidido por Astrid Pérez (actual presidenta del Parlamento de Canarias y líder del PP en Lanzarote), que interpuso la querella, lo hubiese recurrido en su momento, hoy Carlos Espino estaría juzgado y condenado», opinó.

A su juicio, el Partido Popular no recurrió porque llegó a un acuerdo con el PSOE.

Perdón y amenazas

Respecto a la familia del empresario González Medina, San Ginés afirmó que lamenta «que hayan decidido revivir todo aquello» con una querella contra él que cree impulsada por Carlos Espino.

«Yo hubiera pedido sinceras disculpas si hubiésemos estado equivocados. Las disculpas que merezco yo, aunque no lo espero de ellos porque todos tenemos alguien a quien honrar», aseguró San Ginés en referencia a que su madre falleció, al igual que González Medina, mientras él estaba imputado.

«La diferencia con mi madre deshonrada, o por lo menos pretendidamente deshonrada, es que mi madre no cobró más de un millón de euros sin contratos y con sobreprecios en los Centros Turísticos (la empresa pública insular a la que se referían sus acusaciones contra Espino). Esa es la gran diferencia entre honrados pendientes», argumentó.

San Ginés añadió que lo dice «a sabiendas» de que tiene que perdonar: «Y perdono por salud mental, por conveniencia existencial, pero también digo que no olvido ni temo repetir esta y más verdades si vuelven a buscarme en sede judicial», añadió.