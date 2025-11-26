El jugador se encuentra en condición de cedido por el Legia de Varsovia

El defensa gallego Sergio Barcia aseguró este miércoles que ha vuelto a disfrutar del fútbol en la UD Las Palmas, tras un año «muy complicado» en Polonia, lejos de su casa y sin la continuidad de la que disfruta en el equipo amarillo, donde juega cedido por el Legia de Varsovia.

Sergio Barcia afirma que en la UD Las Palmas ha vuelto a «disfrutar del fútbol». Imagen de la UD Las Palmas

El central vigués reiteró que le gustaría que el club isleño ejerciera la opción de compra no obligatoria que firmó con el club polaco para quedarse a final de temporada, aunque reconoce que aún «queda mucho» para que llegue ese momento.

Pilar para el equipo amarillo

Barcia es el único futbolista de campo, junto al guardameta Dinko Horkas, que ha disputado todos los minutos con el conjunto grancanario en las quince jornadas consumidas ya en LaLiga Hypermotion, y agradeció al entrenador, Luis García, la confianza que ha depositado en él.

«Aquí todo es mucho más sencillo, cuando juegas con gente buena al lado, te hacen bueno a ti también. Venía de un año muy complicado, también en lo mental porque estuve muy lejos de mi casa, tuve una lesión, y no jugué todo lo que quería. Este año lo he cogido con muchas ganas porque el año pasado no disfruté nada del fútbol», explicó en rueda de prensa.

El central gallego espera que la Unión Deportiva mantenga su condición de equipo invicto como visitante el próximo domingo en Castellón, ante un rival «que está ahora en un muy buen momento, al que le gusta tener el balón, como a nosotros, y es exigente en lo físico».

Hace dos meses, Barcia ya mostró públicamente su deseo de seguir en el equipo amarillo, «porque estoy muy contento aquí, con el club, los compañeros, la ciudad y la afición, pero pertenezco a otro club, estamos en noviembre, queda muchísima temporada, muchos partidos, tenemos los objetivos muy claros y hay cosas que no dependen solo de mí», concluyó.