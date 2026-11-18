Los candidatos canarios del Partido Socialista han participado estos días en actos en Tenerife, Gran Canaria y El Hierro, donde han dado a conocer nuevas propuestas de su programa electoral, como la gratuidad del primer año de universidad y más políticas para facilitar el acceso a la vivienda.
El Partido Popular se ha comprometido a revalorizar las pensiones conforme a la inflación, y a aprobar incentivos y ventajas fiscales para acceder a una vivienda. En materia migratoria, aseguran que tomarán medidas para afrontar los flujos de la ruta migratoria canaria.
Por su parte, los representantes de Unidad del Pueblo Canario han defendido políticas humanizadoras, de acogimiento y respeto a los derechos internacionales en materia migratoria y se han reunido con representantes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Municipalistas 1º Canarias-CC han llamado a concentrar el voto para lograr una voz fuerte en Madrid y han prometido una policía autonómica más fuerte, así como su propuesta para actualizar las plantillas de los cuerpos nacionales.
El líder de VOX, Santiago Abascal, continúa su gira por Canarias. Tras pasar por Lanzarote, este martes ha asistido a un acto en la Plaza Fuero Real en Las Palmas de Gran Canaria, donde, acompañado de todo su equipo ha puesto el foco en la crisis migratoria que vive el archipiélago.