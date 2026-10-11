‘Siempre nos quedará París’ analiza las diferencias entre el amor y el deseo en la pareja

La Radio Canaria emite este lunes a las 22:00 horas un nuevo episodio dedicado al análisis de las relaciones afectivas y la reconexión en la pareja

‘Siempre nos quedará París’ aborda este lunes, 12 de octubre, las complejas dinámicas entre el afecto y la atracción sexual en las relaciones duraderas. La Radio Canaria emite a las 22:00 horas una nueva entrega del espacio de inteligencia emocional dirigido y presentado por Rosa Vidal, que ofrecerá las claves para comprender el distanciamiento físico, la convivencia y los factores que afectan al deseo dentro de la pareja. El programa profundizará en las causas que llevan a la pérdida del erotismo a pesar de la permanencia del compromiso afectivo, tales como el estrés, la rutina o la falta de espacios individuales.

A lo largo de la emisión, el espacio distinguirá entre la afectividad y la seducción, analizando el impacto de la falta de contacto físico en la comunicación cotidiana y en la estabilidad emocional de los miembros de la relación.

Asimismo, la entrega examinará el fenómeno de la atracción hacia terceras personas cuando existe desconexión en la relación principal. El espacio abordará la búsqueda de validación externa, la gestión de los acuerdos de fidelidad y la diferencia entre los síntomas de una crisis de pareja y las justificaciones de una infidelidad.

En el bloque final, el programa ofrecerá herramientas para la reconstrucción de la intimidad a través del diálogo sincero, la resolución de conflictos pendientes y la recuperación del interés mutuo.

Todos los episodios de ‘Siempre nos quedará París’ también están disponibles en formato pódcast en la plataforma Canarias Play.