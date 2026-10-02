Sin luz en la zona alta de Fasnia, en Tenerife

Unos 150 vecinos de la zona alta de Fasnia se encuentran sin luz por una avería del suministro eléctrico de Endesa

Esta mañana unas 150 familias del municipio de Fasnia, en Tenerife, han amanecido sin luz. En concreto, están situadas en la zona alta de la localidad, según ha confirmado el alcalde, Luis Javier González Delgado. La compañía eléctrica Endesa ya ha confirmado que se trata de un problema técnico en el suministro y que los operarios ya se encuentran en la zona para interntar resolver el problema lo antes posible.