USO y Sitcpla cuestionan la documentación económica aportada por la aerolínea y reclaman garantías antes de avanzar con el expediente de despido colectivo

Miembros del Comité de Empresa de la aerolínea Plus Ultra a su llegada a la reunión de la mesa negociadora del ERTE en la compañia tras el anuncio del cese de toda su actividad el pasado lunes. EFE/ Victor Lerena

La aerolínea Plus Ultra ha comunicado este jueves a los representantes de los trabajadores su intención de cerrar la compañía y presentar un despido colectivo que podría afectar a sus 659 empleados.

La decisión llega después de que la aerolínea anunciara esta semana la suspensión de todas sus operaciones aéreas tras no conseguir cerrar las negociaciones para reforzar su situación financiera ni encontrar nuevos inversores.

Tras la reunión con la dirección, los sindicatos USO Sector Aéreo y Sitcpla han denunciado importantes carencias en la documentación presentada por la compañía. Consideran que todavía existen cuestiones económicas sin aclarar y que no disponen de información suficiente para valorar el alcance del expediente.

Reclaman más información antes de avanzar

USO ha reclamado que el procedimiento se reinicie desde el principio y cumpla todos los requisitos legales. Además, ha pedido trasladar las deficiencias a la Inspección de Trabajo y a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid.

El sindicato considera que no se puede avanzar hacia la extinción de los contratos mientras persistan dudas sobre las cifras y las causas económicas alegadas por la empresa.

Por su parte, Plus Ultra tiene pendiente una reunión con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para abordar la continuidad de su certificado de operador aéreo (AOC), el permiso necesario para operar como aerolínea.

La compañía recibió en 2021 un rescate de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a través del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas. Pese a los intentos de buscar nuevos socios no ha conseguido atraer inversores que permitan garantizar su continuidad.