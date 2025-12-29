Los resultados del Sociobarómetro Juvenil 2025 de la Fundación Canaria Tamaimos muestran a una juventud canaria «polarizada, desencantada y con un profundo malestar hacia sus instituciones»

Sociobarómetro refleja una juventud «polarizada, desencantada y molesta» con instituciones. Archivo: Europa Press

La juventud isleña se siente «profundamente identificada con el archipiélago en el que vive». El 57 % de los jóvenes se identifica primordialmente como canario, pero cree que es «una tierra sin futuro».

Un 14 % considera que no tendrá que emigrar en el futuro por falta de oportunidades. Sin embargo, un 28 % de los jóvenes canarios cree poder desarrollarse plenamente en Canarias.

Esta percepción de la realidad social está provocando una «grave crisis institucional», pues solo el 8 % de los jóvenes opina que las instituciones políticas han beneficiado a Canarias.

El 44 % dejaría de apoyar a un partido político por cometer actos ilícitos y muestra «malestar» por la «instrumentalización de la extrema derecha para prender la mecha de la radicalización política».

«Radicalización política»

Uno de cada tres hombres jóvenes y una de cada cinco mujeres muestran síntomas de radicalización política. Esto evidencia que, aunque es un fenómeno fuertemente masculinizado, no es exclusivo de los hombres, apunta Tamaimos.

Esta radicalización se basa, «principalmente, en un discurso victimista, que aprovecha el malestar general de los jóvenes con su realidad social y el sistema político para culpabilizar a grupos vulnerables». Según el sociobarómetro se usa «el discurso antiinmigración», con el que se logra que «solo el 24 % rechace explícitamente la idea de que la inmigración es un gran problema para las islas».

Este discurso «pudiera incluso estar penetrando espacios progresistas». La percepción de que los inmigrantes «abusan del sistema de bienestar está ampliamente extendida«, advierten los resultados de esta encuesta.

«Canarias tiene un límite» cala en el 66 % de los isleños

«Dos de cada cinco jóvenes creen que los inmigrantes tienen prioridad sobre los canarios para recibir ayudas y que no quieren trabajar ni tienen intención de adaptarse a la cultura canaria».

Además, la búsqueda de equidad (25 %) y el avance social (30 %) de las mujeres es percibido como un «perjuicio para los hombres».

Respecto a la realidad LGBTQI+, uno de cada 3 tres jóvenes no se opone a la idea de que este colectivo «lava el cerebro» de los niños y niñas para hacer avanzar su agenda.

Por otro lado, el mensaje de «Canarias tiene un límite» cala en el 66 % de los isleños, que comparte la idea de que el turismo representa un problema para las islas.

Se observa «un gran rechazo al maltrato de la naturaleza» en las islas, ya que solo un ínfimo 8 % de la juventud canaria considera que el ecosistema del archipiélago se cuida lo suficiente.

El Sociobarómetro Juvenil 2025 se realizó entre septiembre y noviembre de este año mediante una encuesta en línea a una muestra de 388 residentes en Canarias de entre 15 y 30 años, con un margen de error del 5 % y un nivel de confianza del 95 %.