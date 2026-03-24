La responsable del área formativa hace balance del Plan Formativo 2025 y anima a la plantilla a seguir impulsando su desarrollo profesional

Sonia Perera Monterrey, una de las responsables del área formativa de RTVC. El primer Plan Formativo del Grupo Audiovisual de RTVC ejecutado en 2025 logró un total de 648 acciones formativas.

Sonia Perera Monterrey es la responsable del área de Formación en Recursos Humanos de Radio Televisión Canaria y desarrolla su labor desde la sede de La Palma. Durante el último año, Sonia ha coordinado el primer Plan Formativo del Grupo Audiovisual de RTVC, un proyecto que ha logrado un total de 648 acciones formativas completadas por 443 trabajadores. Este plan nació con la intención de ayudar a cada trabajador en su desarrollo profesional, cubriendo carencias técnicas y reforzando el compromiso con el aprendizaje continuo para asegurar que todo el personal cuente con las herramientas necesarias en su día a día. Con una gestión cercana y atenta a las necesidades en cada departamento de las distintas islas, Sonia Perera ha convertido este programa en un motor de aprendizaje para toda la plantilla.

Sonia, estar al frente de la formación desde La Palma y coordinar a tantas personas en todas las islas debe ser un reto constante. ¿Cómo te sientes al ver que 443 compañeros se sumaron a aprender algo nuevo en 2025?

Antes de contestarte, quiero destacar la gran oportunidad que supone esta entrevista para hacer visible el trabajo que hacemos en Recursos Humanos, en este caso, desde el área de formación. El hecho de que mi puesto físico se encuentre en la delegación de La Palma no es ningún inconveniente. El reto es, como bien dices, la coordinación, que el personal se implique. La verdad es que se intenta que por lo menos todos los trabajadores reciban algún tipo de formación a lo largo del año, sea relacionada con las funciones de cada área y departamento o formación obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales, donde también es parte implicada mi compañero Ibán Rivero a través del servicio de prevención ajeno de empresa. Lo principal es llegar al mayor número de trabajadores posible, aunque con una plantilla tan numerosa, la formación nunca es suficiente.

A veces vemos a Recursos Humanos como algo lejano, pero este proyecto de formación parece buscar lo contrario. ¿De qué manera este programa ayuda a que nos sintamos más apoyados y preparados en nuestros puestos de trabajo?

Es cierto que, por nuestras tareas administrativas, Recursos Humanos puede parecer un departamento lejano al no estar en contacto físico directo con toda la plantilla. Sin embargo, mis compañeros y yo intentamos estar disponibles para cualquier duda o motivación; ese es nuestro fin principal. Con el plan formativo implantado por nuestra directora, buscamos precisamente la cercanía, que sea un plan adaptado a las necesidades reales. Son los propios directores y responsables, junto con la opinión de los trabajadores, quienes nos transmiten las carencias de cada área. Queremos que la formación sirva para crecer profesionalmente, ya sea mediante el reciclaje de conocimientos o la adaptación a nuevos tiempos, como la Inteligencia Artificial.

La variedad de cursos es increíble; desde edición de vídeo hasta liderazgo. ¿Cómo se seleccionan estos temas para que realmente nos resulten interesantes y útiles?

Primero, recogemos todas las propuestas de los departamentos y de la Representación Legal de los Trabajadores (RLT). Luego realizamos una selección sobre la formación que desean priorizar o el curso más necesario para cada departamento, y en esa necesidad de cada área es en la que nos centramos.

Trabajadores de la sede de RTVC de La Palma durante la jornada laboral.

Sonia, vemos que junto a clásicos como el curso de Locución o el de Prevención de Riesgos, la Inteligencia Artificial ha despertado un interés enorme. En un sector tan creativo como el nuestro, ¿cómo crees que esta tecnología puede convertirse en la mejor aliada para potenciar el talento que ya existe en RTVC?

Si, es importante resaltar la IA y cómo se adentra a pasos agigantados en nuestra forma de trabajo, de hecho, muchas de las propuestas que hemos ido recibiendo por parte de los responsables para este año, es precisamente formación en IA relacionada con las funciones del personal. El año pasado realizamos un curso de “introducción” pero las necesidades apuntan a que esto va muy rápido y que es necesario seguir avanzando en este campo. El personal así lo requiere y es un dato importante a destacar, porque refleja el interés de los trabajadores en adaptarse a este nuevo método utilizando la tecnología. En este contexto, y respondiendo a tu pregunta, creo que el mejor aliado que podemos tener un cuanto a la formación, es gestionar cursos con empresas que nos den una formación de calidad, empresas que ayuden verdaderamente a intensificar ese potencial que tenemos como empresa.

El bienestar también es clave, con formaciones en gestión del estrés y primeros auxilios. ¿Crees que este tipo de cursos ayudan a que el ambiente en nuestras radio y televisión sea mejor para todos?

Si, por supuesto, todas las formaciones relacionadas con la prevención de riesgos son muy importantes, son formaciones obligatorias y se prioriza la protección de los trabajadores. También son igual de importantes las formaciones relacionadas con los riesgos psicosociales en la empresa. Nos ayudan a detectar ciertas situaciones que podrían afectarnos de manera personal, saber cómo actuar o a quién acudir. Hablamos de cursos relacionados con canalizar la carga mental, gestionar el estrés, detectar el acoso o de Igualdad. Nuestro cometido es garantizar la salud organizacional para conseguir el mejor ambiente de trabajo posible.

A veces nos cuesta un poco rellenar los cuestionarios después de un curso -este año lo hizo el 46%-, pero tu equipo insiste en que ese feedback es oro. ¿Por qué es tan importante para ti saber qué pensamos de cada formación? Coordinar formaciones, aunque no lo parezca, tiene su parte complicada, la formación bonificada no es realizar una simple inscripción; los trámites son pura burocracia y requieren tiempo de gestión. Por eso es importante para el departamento que el personal se implique en realizar los cuestionarios de las AAFF al finalizar cada formación. Y con la valoración de estos cuestionarios, podemos analizar posteriormente el resultado de los KPI’S -indicadores de formación- y valorar su impacto en el resultado del plan.

Gracias al feedback de los equipos, podemos saber si las acciones formativas realizadas han sido de provecho para el trabajador, si los contenidos y metodología que ofrece la empresa formadora fueron los adecuados, así como valorar la elección de los proveedores para futuros cursos.

Hablemos de este año. ¿Qué novedades nos puedes contar que nos vayan a motivar para seguir formándonos?

Pues aún estamos con la elaboración del nuevo plan formativo, pero te adelanto que irá enfocado a formaciones que podamos hacer a nuestro ritmo y a ofrecer cursos que sean dinámicos. Queremos alejarnos de esos temarios interminables e intentar potenciar la IA en la formación. Saldrán opciones formativas muy interesantes y seguiremos atendiendo las peticiones de los departamentos siendo ellos los que definan el tipo de curso que quieren realizar.

Para terminar, Sonia, ¿qué le dirías a aquellos compañeros que aún tienen dudas para que se animen a participar y aprovechen estos recursos gratuitos de desarrollo profesional?

Me gustaría decirles a los compañeros de RTVC que no vean la formación como una carga, sino como un regalo para su propio futuro. En un sector que cambia cada minuto, aprender no es una obligación, es la mejor herramienta que tenemos para seguir siendo brillantes en lo que hacemos. No se trata solo de acumular cursos, sino de abrir ventanas a nuevas formas de mirar nuestro trabajo. Al final, el conocimiento es lo único que nos pertenece para siempre. ¡Hay que aprovechar cada oportunidad para que nuestro talento nunca deje de evolucionar!