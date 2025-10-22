ES NOTICIA

Sufre una intoxicación por humo y quemaduras en un incendio en La Laguna

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El suceso ocurrió en una vivienda céntrica de la ciudad tinerfeña

Una mujer de 54 años sufrió este miércoles una intoxicación por inhalación de humo y quemaduras de carácter moderado al declararse un incendio en una vivienda en la calle Seis de Diciembre, en La Laguna, municipio de Tenerife.

Calle 6 de Diciembre / Imagen del Ayuntamiento de La Laguna

Según informó el 112 Canarias, efectivos del Servicio de Urgencias Canario le prestaron la primera asistencia y la trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias. Como medida de precaución, los Bomberos de Tenerife procedieron a desalojar el edificio y extinguieron las llamas.

Finalmente, agentes de la Policía Local y la Policía Nacional aseguraron la zona y facilitaron el acceso a los servicios de emergencia.

