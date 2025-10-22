El suceso ocurrió en una vivienda céntrica de la ciudad tinerfeña

Una mujer de 54 años sufrió este miércoles una intoxicación por inhalación de humo y quemaduras de carácter moderado al declararse un incendio en una vivienda en la calle Seis de Diciembre, en La Laguna, municipio de Tenerife.

Calle 6 de Diciembre / Imagen del Ayuntamiento de La Laguna

Según informó el 112 Canarias, efectivos del Servicio de Urgencias Canario le prestaron la primera asistencia y la trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias. Como medida de precaución, los Bomberos de Tenerife procedieron a desalojar el edificio y extinguieron las llamas.

Finalmente, agentes de la Policía Local y la Policía Nacional aseguraron la zona y facilitaron el acceso a los servicios de emergencia.