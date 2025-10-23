Yolanda Díaz recalca que el problema para lograr un acuerdo en vivienda reside en la gestión del PSOE y la que propone Sumar

Sumar confía en alcanzar un acuerdo con el PSOE en materia de vivienda. Fotografía: Europa Press

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha manifestado la voluntad de Sumar para lograr un acuerdo en vivienda con el PSOE. La ministra afirma que «estoy convencida de que vamos a alcanzar un acuerdo porque es el principal problema que tiene España».

Díaz resalta que el problema para pactar esta cuestión con el PSOE no es de personas. Asegura que la principal diferencia se encuentra en que la gestión que están realizando los socialistas en vivienda, no coincide con la que propone Sumar.

Este posicionamiento de Díaz se produce días después de que la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, criticase la gestión de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Martínez planteó que la ministra de Vivienda debería «dejar paso» a otra persona en caso de no adoptar «medidas valientes» con esta problemática.

Díaz defiende la negociación por encima de las personas

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha asegurado que siempre respetará a las personas que ponga a negociar el PSOE, ya que «nunca voy a hacer política basada en personas». Díaz defiende que, del mismo modo que Sumar decide quién acude a negociar determinados asuntos o se respeta a los negociadores que establece la patronal española, la clave está en que «la política se demuestra con las propuestas públicas que se defienden».