4.700 personas están sin luz en Tenerife

Al menos 4.700 clientes de Endesa están sin luz en Tenerife en Icod, Vilaflor, Arona y Adeje por una avería en la subestación de Chayofa

Los técnicos de Endesa se afanan a esta hora en arreglar una avería en la subestación de Chafoya, en Tenerife, que está afectando a, al menos, 4.300 vecinos de Vilaflor, Arona y Adeje, que los ha dejado sin luz. Este imprevisto también está afectando a 419 personas de Icod de los Vinos, que también están sin suministro eléctrico, aunque parece que el problema se arreglará en un breve espacio de tiempo.

Seguiremos actualizando la información.