El Cabildo de Tenerife mantiene cerrados los accesos al Teide por hielo y nieve en la carretera y restringe el acceso a zonas forestales por fenómeno meteorológico adverso

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Cabildo de Tenerife ha informado de que continúan activadas las medidas de prevención y seguridad en la isla ante la situación de alerta por vientos, tormentas, lluvias y calima declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a las previsiones meteorológicas adversas.

Durante la noche se han registrado diversas incidencias relacionadas principalmente con el viento y las precipitaciones, que han requerido actuaciones de los servicios de emergencia y conservación de carreteras. Entre ellas destacan la caída de un poste de luz en la TF-274 (Pk. 4), un árbol ocupando la vía en la TF-143 a la entrada al Batán, la caída de una palmera en la carretera a Chejelipe (zona de San Antonio), un semáforo caído en la calle Álvarez de Lugo con Ramón y Cajal, así como ramas y elementos urbanos desplazados en distintos puntos de la isla. También se ha detectado un baño portátil de obra en medio de la vía en la calle Berta Gámez.



Asimismo, se mantienen cerrados los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide, tanto la TF-24 como la TF-21 debido a la acumulación de hielo y nieve registrada durante la noche, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de intervención.

Hielo y nieve en los accesos al Teide. Imagen Cabildo de Tenerife

Restricciones para las pistas forestales de la isla

En paralelo, y en aplicación del Plan Insular de Protección Civil y de las medidas preventivas adoptadas por la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, se mantiene la restricción de acceso y circulación en pistas forestales de la isla desde las 09:00 horas del 27 de febrero, permitiéndose únicamente el acceso a áreas recreativas y zonas autorizadas que permanezcan abiertas.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha señalado que “la prioridad absoluta es la seguridad de las personas, por eso mantenemos cerrados los accesos al Teide y las restricciones en zonas forestales mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas”.

Pérez añadió que “durante la noche se ha trabajado de forma coordinada para atender las incidencias provocadas por el viento y la lluvia, y seguimos monitorizando de manera constante la evolución del fenómeno para adaptar las medidas preventivas en función del riesgo”. Asimismo, hizo un llamamiento a la prudencia ciudadana, recordando que “es fundamental evitar desplazamientos innecesarios a zonas de cumbre y forestales, así como respetar todos los cierres y las indicaciones de los servicios de emergencia”.

El Cabildo recuerda a la población la importancia de extremar las precauciones, no transitar por carreteras afectadas por hielo, nieve o desprendimientos y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad y autoridades competentes, en una jornada marcada por la alerta por vientos, tormentas, lluvias y calima en la isla.