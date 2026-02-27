Canarias se encuentra este viernes en alerta por viento, además de otros fenómenos meteorológicos como la calima o el mal estado del mar, que deja un viernes de gran inestabilidad en las islas

Árbol caído en la capital tinerfeña. Imagen RTVC

Las primeras horas de los fenómenos meteorológicos adversos en Santa Cruz de Tenerife, que provocaron que el Gobierno de Canarias decretara la situación de alerta por fenómenos costeros y vientos en varios puntos del archipiélago, han dejado una docena de incidencias en la capital tinerfeña.

Lo más destacable tiene que ver con la caída de algunas ramas y un árbol de grandes dimensiones en la calle Pablo Picasso, que dejó cuatro vehículos dañados de diferente consideración. Todos los servicios municipales han estado prevenidos y activados desde la pasada noche, en la que también se activó, desde las 00:00 horas, el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) en situación de prealerta.

Revisión de parques y plazas

Además de la gestión de las incidencias por parte del personal municipal y los servicios de seguridad y emergencias, desde primera hora de este viernes se ha procedido a la revisión de los principales parques, plazas y jardines con arbolado del municipio para proceder a su cierre y balizamiento si fuera necesario. Esta medida preventiva se adopta ante las previsiones meteorológicas y para evitar daños a las personas que pudieran transitar por esos lugares.

En principio, este trabajo, que ejecutará el personal de Parques y Jardines, afectaría al parque García Sanabria, plaza de San Francisco, plaza del Príncipe, parque Secundino Delgado, parque La Estrella, parque Manuel Castañuelas, parque Las Mesas, parque La Granja, parque Don Quijote, parque Las Indias, parque Chimisay y algún espacio más que pudiera determinarse. También se ha revisado todo el interior del Palmetum sin que se hayan registrado incidencias importantes.

Otras incidencias en Santa Cruz

Otro tipo de incidencias han tenido que ver con el descuelgue de un cable de alumbrado en la calle Princesa Guayarmina del barrio de La Salud, que ya ha sido subsanado con la colaboración de Bomberos de Tenerife; la caída de una placa metálica desde un edificio en la avenida Madrid, que obligó al corte puntual de la vía para su retirada.

En la zona de Valleseco, concretamente en la calle Reboleda, la caída de una rama afectó a los muros de una de las escaleras de acceso a las viviendas, situación que también fue solventada por los servicios municipales. Después se han producido otras cuestiones como la caída al suelo de un semáforo, en la confluencia de las calles Ramón y Cajal y Álvarez, o la rotura del parabrisas de una guagua la 947 debido al desprendimiento de una rama a su paso por la carretera de Chamorga.

Todas las incidencias se están gestionando desde el CETRA-Cecopal del Ayuntamiento santacrucero con el apoyo de la Policía Local, Consorcio de Bomberos y todos los servicios municipales.

Un semáforo cae en la capital tinerfeña por el fuerte viento. Imagen Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Cortes en el suministro eléctrico

En cuanto al suministro eléctrico, se han registrado incidencias que afectan a varios municipios de la isla, concretamente en Icod de los Vinos (El Amparo), con 303 abonados afectados y previsión de restablecimiento a las 10:30 horas; Arona casco, con 1.535 abonados afectados y restablecimiento previsto a las 11:00 horas; Arona (La Camella), con 1.294 abonados afectados y previsión también a las 11:00 horas; y Vilaflor, con 409 abonados afectados y restablecimiento estimado a las 10:00 horas, según la información facilitada por los servicios técnicos.

Carreteras cortadas en Gran Canaria por desprendimientos

Tres carreteras de Gran Canaria permanecen cerradas por los desprendimientos registrados en las últimas hora debido el mal tiempo, según ha informado la corporación insular. Se trata de la GC-607, por la que se accede al Chorrilo, en Tejeda, y la GC-200, donde han cerrado al tráficos los accesos a Tirma, el Mirador del Balcón y el enlace a Andén Verde.

Además, permanece inoperativo el tramo de la GC-70 comprendido entre sus kilómetros 1 y 5, en el Albercón de la Virgen y los Pìnos de Gáldar.

Otra vía en la que se han registrado incidencias entre La Lechuza y Las Lagunetas es la GC-15, que, sin embargo, permanece abierta al tráfico.

Mal tiempo también en Lanzarote

En Lanzarote el mal tiempo sigue siendo protagonista. Este jueves se registraron rachas de viento muy fuertes que obligó al desvío de varios aviones en el aeropuerto de la isla, rachas que alcanzaron los 70 kilómetros por hora.

El fuerte viento continúa presente este viernes con rachas previstas que podrían superar de nuevo los 70 kilómetros por hora. Un mal tiempo que también se traslada al mar ya que se espera que la zona noreste de la isla hayan olas de 3 a 4 metros de altura. Otro factor a tener en cuenta en la calima, polvo en suspensión que se hace notar desde primera hora de la mañana.