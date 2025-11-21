El Supremo cita a Ábalos y a Koldo para decidir si los manda a prisión

El juez ha citado a Ábalos y Koldo el día 27 de noviembre para decidir si los mantiene en libertad o los envía a prisión, como pide la acusación

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado para el próximo jueves 27 de noviembre al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García para la celebración de una vista en la que decidirá si modifica sus medidas cautelares en el caso Koldo, como han pedido la Fiscalía y las acusaciones populares, que, en este último caso, ya han anunciado que reclamarán su ingreso en prisión.

José Luis Ábalos (i) y Koldo García (d). Imagen EFE

El magistrado les ha convocado para la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo ha hecho tras haberlo solicitado tanto la Fiscalía como las acusaciones populares en sus escritos de acusación. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa, según han informado este viernes fuentes del Tribunal Supremo.

En su escrito de acusación, relativo a la causa en la que se han investigado los contratos para la compra de mascarillas en plena pandemia, la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. La acusación popular unificada, coordinada por el PP, solicita para ambos 30 años de prisión por distintos delitos.