Las organizaciones buscan asegurar una mejora en las condiciones laborales en su Estatuto

Los sindicatos de la mesa de negociación del estatuto marco (CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde) suspendieron este lunes la convocatoria de huelga indefinida en todo el Sistema Nacional de Salud de enero tras alcanzar este lunes un preacuerdo con el Ministerio de Sanidad.

Suspenden la huelga sanitaria tras alcanzar un preacuerdo con Sanidad. Imagen de Europa Press

Así lo informó el Ministerio y fuentes sindicales después de la reunión que mantuvieron durante esta mañana con la ministra de Sanidad, Mónica García, que el pasado viernes les convocó para consultarles si retiraba el borrador del estatuto marco tal y como le habían exigido las comunidades del PP.

Jornada reducida y acceso a la jubilación parcial

Las cinco organizaciones sindicales del ámbito de negociación de esta ley rechazaron explícitamente que se retire el borrador y han logrado arrancar al Ministerio el compromiso de establecer una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales.

Esta se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

Por otro lado, el preacuerdo también incluye el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social.

Además, abre la puerta a una jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Por el contrario, se excluyen todas las materias que exceden el ámbito competencial del Ministerio, que se abordarán mediante un acuerdo específico.

Preacuerdo verbal

Este acuerdo tendrá como objetivo orientar las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del SNS.

Con ello, y a expensas de que Sanidad materialice este preacuerdo que de momento es verbal, estas organizaciones suspendieron la huelga indefinida del personal del SNS que habían previsto a partir del 27 de enero en protesta por no atender sus demandas en materia de jubilación anticipada y jornada laboral.

Los cinco sindicatos se quejaban además de la «deslealtad» del Ministerio por abrir una negociación paralela con las organizaciones médicas CESM y SMA, que exigen un estatuto propio para estos profesionales pero que CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde rechazan de plano.