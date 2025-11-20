Suspendida la zona azul y verde en Puerto del Rosario

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario apaga los sistemas de cobro de la zona azul y verde tras incumplimientos de la empresa

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha ordenado el cese inmediato de la actividad de regulación del estacionamiento en zona azul y verde, tras constatar el incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas por parte de la empresa concesionaria EYSA.

Parquímetro con aviso de suspensión porque el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ordena el cese inmediato de la zona azul y verde tras incumplimientos de la empresa concesionaria

Cese inmediato y apagado del sistema

La concesión, otorgada en diciembre de 2016, fue objeto de un exhaustivo análisis técnico y jurídico que concluyó en la resolución del contrato, notificada a la empresa el pasado 3 de noviembre. A pesar de ello, y en contra de lo requerido por el Ayuntamiento, la empresa no paralizó la actividad.

Ante esta situación, la Junta de Gobierno Local acordó el cese forzoso del servicio, trasladando la orden tanto a la propia empresa como a la Policía Local para garantizar su cumplimiento. En la mañana de este miércoles, se procedió además al apagado de todos los sistemas informáticos vinculados al cobro, incluidos los parquímetros y la aplicación móvil, con el objetivo de evitar que la ciudadanía continúe realizando pagos por un servicio ya sin validez administrativa.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, subrayó que “la responsabilidad de un Ayuntamiento es velar por el cumplimiento estricto de los contratos públicos. Cuando una empresa incumple, actuamos con firmeza y con total transparencia. No vamos a permitir que se siga prestando un servicio en condiciones irregulares ni que los ciudadanos sigan pagando por algo que no reúne garantías”.

Por su parte, la concejala de Tráfico, Jenifer Pérez, destacó que la prioridad en estos días ha sido proteger a los usuarios. “Además de ordenar el cese, desactivamos los parquímetros y la app para impedir que cualquier persona abonara un ticket sin validez. Ahora toca trabajar en un nuevo pliego que garantice un servicio moderno, fiable y que realmente responda a la movilidad de nuestro municipio”.

Con la resolución del contrato, la empresa ha quedado obligada a cesar toda actividad hasta que el Ayuntamiento convoque un nuevo procedimiento de adjudicación.